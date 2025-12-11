Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat Rajkot rape accused half encounter shot twice in both legs by cops during escape
राजकोट में मासूम से दरिंदगी के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दोनों पैरों में मारी गोली

राजकोट में मासूम से दरिंदगी के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दोनों पैरों में मारी गोली

संक्षेप:

गुजरात के राजकोट में 7 वर्षीय बच्ची से रेप करने और उसके प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड डालने के आरोपी रामसिंह का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। दोनों पैर में गोली लगने के चलते आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Dec 11, 2025 10:02 am ISTPraveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, राजकोट
share

गुजरात के राजकोट में 7 वर्षीय बच्ची से रेप करने और उसके प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड डालने के आरोपी रामसिंह का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। दोनों पैर में गोली लगने के चलते आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजकोट जिले के जसदन तालुका के एक गांव में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोप में गिरफ्तार 35 साल के आरोपी ने बुधवार को कथित तौर पुलिसवालों पर हमला करके भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को उस पर दो राउंड गोलियां चलानी पड़ीं।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस जब आरोपी को उसके गांव में रॉड बरामद करने के लिए ले गई थी, तब उसने भागने का प्रयास किया। उसे भागने से रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने उसके पैरों पर दो गोलियां चलाईं। इससे पहले दिन में स्थानीय कोर्ट ने उसे आगे की पूछताछ और उस रॉड को बरामद करने के लिए 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसका इस्तेमाल उसने लड़की के साथ क्रूरता करने के लिए किया था।

रामसिंह ने पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने खेत में रॉड फेंकने की बात कबूल की थी। इसके बाद पुलिस टीम उसे ​सरकारी पंच गवाहों के साथ उसके खेत में ले गई जहां उसने रॉड फेंकने की बात कही थी। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, रामसिंह ने एक हंसिया उठाया और पुलिसवालों पर हमला कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। इस पर पुलिसवालों ने उसे रोकने के लिए गोली चला दी।

लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी धर्मेश बावलिया हंसिया के हमले में घायल हो गए। बावलिया और रामसिंह दोनों को अटकोट शहर के एक अस्पताल में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस गुरुवार को पुलिसकर्मियों पर हमले का एक अलग मामला दर्ज करेगी।

रामसिंह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का रहने वाला है और उसकी एक बेटी और दो बेटे हैं। पुलिस ने बताया कि हमले के दौरान लड़की चिल्लाई जिससे आरोपी गुस्सा हो गया, और फिर उसने रॉड उसके अंदर डाल दी। मेडिकल रिपोर्ट में लड़की की चोटों की पुष्टि हुई है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।