राजकोट में मासूम से दरिंदगी के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, पुलिस ने दोनों पैरों में मारी गोली

संक्षेप: गुजरात के राजकोट में 7 वर्षीय बच्ची से रेप करने और उसके प्राइवेट पार्ट्स में लोहे की रॉड डालने के आरोपी रामसिंह का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। दोनों पैर में गोली लगने के चलते आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राजकोट जिले के जसदन तालुका के एक गांव में 7 साल की बच्ची से दरिंदगी के आरोप में गिरफ्तार 35 साल के आरोपी ने बुधवार को कथित तौर पुलिसवालों पर हमला करके भागने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस को उस पर दो राउंड गोलियां चलानी पड़ीं।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पुलिस जब आरोपी को उसके गांव में रॉड बरामद करने के लिए ले गई थी, तब उसने भागने का प्रयास किया। उसे भागने से रोकने के लिए पुलिसकर्मियों ने उसके पैरों पर दो गोलियां चलाईं। इससे पहले दिन में स्थानीय कोर्ट ने उसे आगे की पूछताछ और उस रॉड को बरामद करने के लिए 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था, जिसका इस्तेमाल उसने लड़की के साथ क्रूरता करने के लिए किया था।

रामसिंह ने पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान अपने खेत में रॉड फेंकने की बात कबूल की थी। इसके बाद पुलिस टीम उसे ​सरकारी पंच गवाहों के साथ उसके खेत में ले गई जहां उसने रॉड फेंकने की बात कही थी। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, रामसिंह ने एक हंसिया उठाया और पुलिसवालों पर हमला कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। इस पर पुलिसवालों ने उसे रोकने के लिए गोली चला दी।

लोकल क्राइम ब्रांच के पुलिसकर्मी धर्मेश बावलिया हंसिया के हमले में घायल हो गए। बावलिया और रामसिंह दोनों को अटकोट शहर के एक अस्पताल में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस गुरुवार को पुलिसकर्मियों पर हमले का एक अलग मामला दर्ज करेगी।