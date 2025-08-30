गुजरात में एकतरफा आशिक की हैवानियत, लड़की की चाकू मार-मारकर ले ली जान

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि साक्षी और मोहित, दोनों गांधीधाम शहर में पड़ोसी थे। कुछ समय के लिए रिश्ते में थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनका रिश्ता टूट गया था। घटना से कुछ घंटे पहले, साक्षी ने अपनी मां की सलाह पर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिससे वह बहुत गुस्से में था।

गुजरात के कच्छ में एक सनकी आशिक की हैवानियत सामने आई है। एकतरफ प्यार में पागल इस शख्स ने 19 साल की कॉलेजी स्टूडेंट को चाकू से गोद-गोदकर मौत के घाट उतार दिया। घटना के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था,लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना ने उस कॉलेज के छात्रों के मन में भी डर पैदा कर दिया है। पुलिस ने हमलावर, 23 वर्षीय मोहित सिद्धपुरा को गिरफ्तार कर लिया है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की कि साक्षी और मोहित, दोनों गांधीधाम शहर में पड़ोसी थे। कुछ समय के लिए रिश्ते में थे, लेकिन कुछ महीने पहले उनका रिश्ता टूट गया था। घटना से कुछ घंटे पहले, साक्षी ने अपनी मां की सलाह पर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था, जिससे वह बहुत गुस्से में था। मृतक के पिता जेठालाल (46) की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, साक्षी संस्कार कॉलेज के पास स्थित अपने छात्रावास लौट रही थी। मोहित अपने दोस्त जयेश की बाइक पर पीछे बैठा था। लड़की को देखते ही उसने पहले चलती गाड़ी में ही उसे चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। फिर वह नीचे उतरा और उससे पढ़ाई छोड़ने और गांधीधाम वापस जाने के लिए कहा। जब उसने इनकार कर दिया, तो उसने उसे चाकू मारना शुरू कर दिया, जिससे पीड़िता के गंभीर घाव हो गए।

जांच अधिकारी अल्पेश पटेल ने कहा कि साक्षी और मोहित पहले एक रिश्ते में थे,पुलिस उनके ब्रेकअप के पीछे के कारणों की जांच कर रही है। अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू और मोटरसाइकिल को बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए, उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी), आर डी जडेजा ने कहा, "साक्षी एक महीने पहले पढ़ाई के लिए भुज चली गई थी।