Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गुजरात में बारिश से भारी तबाही, सूरत में दुकानें-गाड़ियां तक डूबीं, अमित शाह ने की CM से बात

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

गुजरात में भारी बारिश से कहर बरपाया हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर सूरत में देखने को मिला है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं जिसमें दुकानें तक डूब गई हैं और कई व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। 

गुजरात में बारिश से भारी तबाही, सूरत में दुकानें-गाड़ियां तक डूबीं, अमित शाह ने की CM से बात

गुजरात के कई हिस्सों में लगातार जारी भारी बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसका सबसे ज्यादा असर सूरत में देखने को मिला है जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इलाके डूबते नजर आ रहे हैं। दुकानों तक में पानी भर गया है। पिछले तीन दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में यहां पांच लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 2100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।

अधिकारियों के मुताबिक सूरत के कई तहसीलों में दिन के दौरान 200 मिमी से अधिक बारिश हुई। जिले के कामरेज तहसील में मंगलवार सुबह छह बजे से शाम चार बजे के बीच 305 मिमी बारिश दर्ज की गई जबकि सूरत शहर में 260 मिमी और पलसाना कस्बे में 205 मिमी बारिश हुई। नवसारी जिले के नवसारी तहसील में 195 मिमी बारिश हुई, जबकि जलालपोर में 177 मिमी बारिश दर्ज की गई। नगर निगम आयुक्त ने नागरिकों को मूसलाधार बारिश को देखते हुए जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है।

Surat, Jul 07 (ANI): A woman sits in a waterlogged house following heavy rainfall, in Surat on Tuesday. (ANI Video Grab)

6-7 फीट बढ़ा पानी, बेसमेंट में डूबी गाड़ियां

सूरत के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रेलवे स्टेशन वाला इलाका भी शामिल है। यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और पानी लगभग 6 से 7 फ़ीट तक बढ़ गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज़ था कि लोहे के भारी गर्डर बहकर पास की दुकानों तक पहुंच गए। हालात इस हद तक भयावह हो गए कि घरों के अंदर, कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेंक्स में बेसमेट पार्किंग में भी पानी भर गया और यहां मौजूद गाड़ियां कई घंटों तक पानी में डूबी रहीं।

Surat, Jul 08 (ANI): A view of Podar Arcade near Surat railway station submerged in water after heavy rainfall, leaving more than 40 mobile phone shops inundated and causing heavy losses to traders, in Surat on Wednesday. (ANI Photo)

इन चार जिलों के लिए अलर्ट

मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में बुधवार को भी भारी बारिश की आशंका जता्ई है। इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात के चार जिलों में देखा जा सकता है। इनमें दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड, सूरत और डांग जिले शामिल है। इसके अलावा, दमन और दादरा-नगर हवेली में भी भारी बारिश की संभावना है। भरूच, तापी और छोटा उदेपुर में भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।

अमित शाह ने की गुजरात के सीएम से बात

हालातों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बुधवार को फोन पर बात की और भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

Surat, Jul 07 (ANI): People, including children, walk through a waterlogged street amid heavy rainfall, in Surat on Tuesday. (ANI Video Grab)

सूरत के व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान

जानकारी के मुताबिक सूरत में हुई भारी बारिश के चलते यहां के व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारिश में बेसमेंट और ग्राउंड-फ्लोर पर मौजूद कई दुकानें पानी में डूब गई थीं, जिससे करोड़ों का सामान बर्बाद हो गया। कारोबारियों को अब फिर से संभलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Gujarat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।