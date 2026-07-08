गुजरात में बारिश से भारी तबाही, सूरत में दुकानें-गाड़ियां तक डूबीं, अमित शाह ने की CM से बात
गुजरात में भारी बारिश से कहर बरपाया हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर सूरत में देखने को मिला है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं जिसमें दुकानें तक डूब गई हैं और कई व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है।
गुजरात के कई हिस्सों में लगातार जारी भारी बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसका सबसे ज्यादा असर सूरत में देखने को मिला है जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इलाके डूबते नजर आ रहे हैं। दुकानों तक में पानी भर गया है। पिछले तीन दिनों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में यहां पांच लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए लगातार बचाव अभियान चलाया जा रहा है और अब तक 2100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है।
अधिकारियों के मुताबिक सूरत के कई तहसीलों में दिन के दौरान 200 मिमी से अधिक बारिश हुई। जिले के कामरेज तहसील में मंगलवार सुबह छह बजे से शाम चार बजे के बीच 305 मिमी बारिश दर्ज की गई जबकि सूरत शहर में 260 मिमी और पलसाना कस्बे में 205 मिमी बारिश हुई। नवसारी जिले के नवसारी तहसील में 195 मिमी बारिश हुई, जबकि जलालपोर में 177 मिमी बारिश दर्ज की गई। नगर निगम आयुक्त ने नागरिकों को मूसलाधार बारिश को देखते हुए जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है।
6-7 फीट बढ़ा पानी, बेसमेंट में डूबी गाड़ियां
सूरत के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में रेलवे स्टेशन वाला इलाका भी शामिल है। यहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और पानी लगभग 6 से 7 फ़ीट तक बढ़ गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी का बहाव इतना तेज़ था कि लोहे के भारी गर्डर बहकर पास की दुकानों तक पहुंच गए। हालात इस हद तक भयावह हो गए कि घरों के अंदर, कई अपार्टमेंट कॉम्प्लेंक्स में बेसमेट पार्किंग में भी पानी भर गया और यहां मौजूद गाड़ियां कई घंटों तक पानी में डूबी रहीं।
इन चार जिलों के लिए अलर्ट
मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान में बुधवार को भी भारी बारिश की आशंका जता्ई है। इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात के चार जिलों में देखा जा सकता है। इनमें दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड, सूरत और डांग जिले शामिल है। इसके अलावा, दमन और दादरा-नगर हवेली में भी भारी बारिश की संभावना है। भरूच, तापी और छोटा उदेपुर में भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
अमित शाह ने की गुजरात के सीएम से बात
हालातों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बुधवार को फोन पर बात की और भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
सूरत के व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान
जानकारी के मुताबिक सूरत में हुई भारी बारिश के चलते यहां के व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बारिश में बेसमेंट और ग्राउंड-फ्लोर पर मौजूद कई दुकानें पानी में डूब गई थीं, जिससे करोड़ों का सामान बर्बाद हो गया। कारोबारियों को अब फिर से संभलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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