गुजरात के पोरबंदर में हादसा, सोमालिया जा रहे जहाज में लगी भीषण आग, VIDEO

सोमवार को जामनगर से चावल और चीनी लेकर जा रहे एक मालवाहक जहाज में पोरबंदर की सुभाषनगर जेटी पर आग लग गई। सोमालिया के बोसासो जा रहे जहाज में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तीन गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। चूंकि आग तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए जहाज को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए खुले पानी में खींच लिया गया।

जामनगर की एचआरएम एंड संस की ओर से संचालित इस जहाज का नाम हरिदासन था। इसमें 950 टन चावल और 100 टन चीनी लदी हुई थी। आग लगने के बाद, अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए तीन दमकल गाड़ियों और एक हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया। जहाज में लदे सामान, जिसमें डीजल भी शामिल था, के कारण आग और भड़क गई। इस वजह से अधिकारियों को बंदरगाह को और जोखिम से बचाने के लिए जहाज को जेटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर और अंततः समुद्र में 100 किलोमीटर अंदर खींचना पड़ा।