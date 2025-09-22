Gujarat Porbandar ship going to Somalia caught huge fire video surfaces online know what is the reason गुजरात के पोरबंदर में हादसा, सोमालिया जा रहे जहाज में लगी भीषण आग, VIDEO, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात के पोरबंदर में हादसा, सोमालिया जा रहे जहाज में लगी भीषण आग, VIDEO

जामनगर की एचआरएम एंड संस की ओर से संचालित इस जहाज का नाम हरिदासन था। इसमें 950 टन चावल और 100 टन चीनी लदी हुई थी। आग लगने के बाद, अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए तीन दमकल गाड़ियों और एक हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया।

Utkarsh Gaharwar पोरबंदर, एएनआईMon, 22 Sep 2025 12:33 PM
सोमवार को जामनगर से चावल और चीनी लेकर जा रहे एक मालवाहक जहाज में पोरबंदर की सुभाषनगर जेटी पर आग लग गई। सोमालिया के बोसासो जा रहे जहाज में अचानक लगी आग से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकलकर्मी तीन गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। चूंकि आग तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए जहाज को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए खुले पानी में खींच लिया गया।

जामनगर की एचआरएम एंड संस की ओर से संचालित इस जहाज का नाम हरिदासन था। इसमें 950 टन चावल और 100 टन चीनी लदी हुई थी। आग लगने के बाद, अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए तीन दमकल गाड़ियों और एक हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया। जहाज में लदे सामान, जिसमें डीजल भी शामिल था, के कारण आग और भड़क गई। इस वजह से अधिकारियों को बंदरगाह को और जोखिम से बचाने के लिए जहाज को जेटी से लगभग 1 किलोमीटर दूर और अंततः समुद्र में 100 किलोमीटर अंदर खींचना पड़ा।

तटरक्षक बल (Coast Guard) ने आग बुझाने के प्रयासों में मदद की। अधिकारियों ने जहाज़ को खुले पानी में तब तक रखा जब तक कि आग को सुरक्षित रूप से नियंत्रित न किया जा सके। यह जहाज पोरबंदर से सोमालिया के बोसासो के लिए रवाना होने वाला था। इस बीच, पोरबंदर की दमकल टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है और स्टैंडबाय पर है। जहाज से अभी भी धुआं निकल रहा है, और दूर से काले धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोग इस घटना को देखने के लिए पास के समुद्र तट पर जमा हो गए हैं।

Gujarat News

