गुजरात में पॉलिटिकल ट्विस्ट: 1 घर, 2 कैंडिडेट, 3 पार्टियों ने दिए टिकट
सावर्कुंडला नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में एक ही परिवार के पति-पत्नी को 3 अलग-अलग राजनीतिक दलों से टिकट का ऑफर मिला, जिससे यह मुकाबला खासा दिलचस्प हो गया है।
गुजरात के अमरेली जिले में स्थानीय निकाय चुनाव से पहले एक अनोखा सियासी मामला सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है। सावर्कुंडला नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में एक ही परिवार के पति-पत्नी को 3 अलग-अलग राजनीतिक दलों से टिकट का ऑफर मिला, जिससे यह मुकाबला खासा दिलचस्प हो गया है। दरअसल, पोपटभाई जमोड़ को पहले भाजपा ने उम्मीदवार बनाया था। वहीं, बाद में आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें उसी वार्ड से टिकट देने की घोषणा कर दी। इसी बीच उनकी पत्नी हंसाबेन जमोड़ को कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया।
यह स्थिति इसलिए भी खास है, क्योंकि आमतौर पर एक ही परिवार के सदस्य अलग-अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन, एक ही सीट के लिए 3 प्रमुख दलों से एक ही परिवार को ऑफर मिलना बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पोपटभाई जमोड़ पहले बीजेपी से जुड़े हुए थे और जमीनी स्तर के सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं। पार्टी द्वारा उनके एक करीबी को टिकट न दिए जाने से असंतोष पैदा हुआ, जिसके बाद उन्होंने पार्टी से दूरी बना ली। इसी घटनाक्रम के बीच उन्होंने कांग्रेस का रुख किया और अपनी पत्नी हंसाबेन को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया।
हालांकि, मामले ने नया मोड़ तब लिया जब आप ने अपनी उम्मीदवारों की सूची जारी की और उसमें पोपटभाई जमोड़ का नाम शामिल कर दिया। इससे यह मुकाबला और पेचीदा हो गया। इस पूरे घटनाक्रम पर सफाई देते हुए पोपटभाई ने कहा कि वह अब बीजेपी के साथ नहीं हैं और चुनाव नहीं लड़ेंगे।
उन्होंने बताया कि तीनों पार्टियों से ऑफर मिले थे, लेकिन अब उनकी पत्नी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और वही आधिकारिक उम्मीदवार हैं। अब सावर्कुंडला के वार्ड नंबर 6 पर सबकी नजरें टिकी हैं, जहां एक ही परिवार के इर्द-गिर्द घूमता यह सियासी समीकरण चुनावी मुकाबले को बेहद रोचक बना रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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