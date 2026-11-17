गुजरात की सूरत पुलिस ने यूपी के रहने वाले 31 वर्षीय एक युवक के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को महज एक टी-शर्ट की मदद से सुलझाने में कामयाबी पाई है। युवक की हत्या की जांच के दौरान पुलिस को उसकी पत्नी के अवैध संबंध का पता चला। पुलिस ने पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है।

गुजरात की सूरत पुलिस ने महज एक टी-शर्ट की मदद से अज्ञात व्यक्ति के ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाते हुए मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दरअसल, पुलिस को 8 नवंबर को उंभेल गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का सड़ा-गला शव मिला था। कामरेज थाना पुलिस ने मामले की जांच के दौरान मृतक द्वारा पहनी हुई टी-शर्ट के जरिये मृतक की पहचान की। टी-शर्ट पर राजकोट की एक कंपनी की ब्रांडिंग थी। इसके बाद पुलिस ने जब मृतक की पहचान की तो हत्या का यह मामला अवैध संबंध से जुड़ा निकला।

द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 31 वर्षीय मृतक बबलू प्यारेलाल सैनी मूलरूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और राजकोट की एक कंपनी में काम करता था। पुलिस को उसकी लाश सड़ी-गली हालत में उंभेल गांव में दधिया फलिया के पीछे चरागाह भूमि पर रामापीर दरगाह की दीवार के पास मिली थी। बबलू के सिर पर भी गंभीर चोटों के निशान थे।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मिले थे चोट के निशान पुलिस ने पहले मृतक की पहचान नहीं हो पाने के कारण इस संबंध में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया था। लाश की पोस्टमॉर्टम से पता चला कि युवक की मौत सिर की चोटों और शरीर पर लगी कई अन्य चोटों के कारण हुए शॉक और अत्यधिक खून बहने से हुई थी। इसके बाद 13 नवंबर को हत्या का मामला दर्ज किया गया।

राजकोट की एक कंपनी का पूर्व कर्मचारी था मृतक कामरेज थाना पुलिस और सूरत ग्रामीण लोकल क्राइम ब्रांच की टीमों ने इस मामले की जांच के दौरान स्थानीय लोगों से पूछताछ करने के साथ ही सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालीं और तकनीकी सबूत जुटाए गए। पुलिस के लिए लाश के पास मिली एक टी-शर्ट इस केस में एक बड़ा अहम सुराग साबित हुई। टी-शर्ट पर 'राइफील हाइजीन' (Rhyfeel Hygiene) ब्रांड का नाम और ‘फॉर ऑल जनरेशन्स’ (For All Generations) टैगलाइन लिखी हुई थी। इसके आधार पर पुलिस ने राजकोट की उस कंपनी का पता लगाया। पुलिस टीम ने कंपनी से संपर्क कर वहां के अधिकारियों को मृतक की फोटो दिखाई। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मृतक व्यक्ति पहले उस कंपनी में काम करता था। इससे पुलिस को उसकी पहचान करने में काफी मदद मिली। मृतक बबलू सैनी कदोदरा के पास तातीथैया गांव के शिवानंद नगर में 'महेश डाइनिंग हॉल' में रहता था।

हत्या के आरोपी और मृतक की पत्नी में थे अवैध संबंध कामरेज पुलिस इंस्पेक्टर आर. बी. गोजिया ने बताया, “मृतक की शिनाख्त के बाद उसकी पत्नी से पूछताछ की गई और सीसीटीवी फुटेज खंगाली गईं। इससे हम मुख्य संदिग्ध 33 वर्षीय श्रीराम सुंदरलाल पांडे तक पहुंच गए। वो यूपी के उन्नाव जिले का रहने वाला है और फिलहाल कामरेज में रहता है। हमें पता चला कि श्रीराम पांडे के बबलू सैनी की पत्नी, अनीता के साथ अवैध संबंध थे। चूंकि बबलू सैनी अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ता था और उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए वह इस बारे में अपने प्रेमी श्रीराम पांडे को बताती थी ताकि वह बीच-बचाव कर सके।”