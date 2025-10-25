गुजरात के फार्महाउस में चल रही थी शराब पार्टी; मेहमान बनकर पहुंच गई पुलिस और फिर…

संक्षेप: गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। यहां एक फार्महाउस में छापेमारी करते हुए 13 अफ्रीकी नागरिकों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके

गुजरात के अहमदाबाद में पुलिस ने बड़ा ऐक्शन लिया है। यहां एक फार्महाउस में छापेमारी करते हुए 13 अफ्रीकी नागरिकों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा बाद में पांच और लोगों को पकड़ा है। अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार देर रात शिलाज इलाके में फार्महाउस पर पड़े छापे के दौरान मौके पर मौजूद लगभग 70 लोगों में से 13 अफ्रीकी छात्रों सहित 15 लोग नशे में पाए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

अहमदाबाद-ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक (एसपी), ओम प्रकाश जाट ने बताया कि शनिवार तड़के पांच अन् को पकड़ा गया, जिससे पार्टी के संबंध में पकड़े गए लोगों की संख्या 20 हो गई। इनमें दो शराब तस्कर और फार्महाउस मालिक शामिल थे। जाट ने बताया कि एक शुरुआती जांच में पता चला कि यह शराब पार्टी गुजरात में पढ़ रहे अफ्रीकी छात्रों के लिए एक गेट-टुगेदर की आड़ में आयोजित की गई थी, जहां शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है।

उन्होंने कहा कि आयोजन में शराब की सूचना मिलने के बाद, पुलिस कर्मियों ने पास खरीदे और मेहमानों बनकर उसमे एंट्री की। एसपी ने कहा, सूचना के आधार पर, पुलिस टीमों ने शहर के शिलाज इलाके में एक फार्महाउस पर छापा मारा और 13 अफ्रीकी नागरिकों सहित 15 लोगों को नशे की हालत में पकड़ा। ये अफ्रीकी नागरिक गुजरात यूनिवर्सिटी सहित राज्य के अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं।