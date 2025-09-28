gujarat police exposed international cybercrime syndicate duped citizens of rs 804 crore 804 करोड़ लूटने वाले साइबर ठग गिरोह पर गुजरात पुलिस का शिकंजा, दुबई कनेक्शन, Gujarat Hindi News - Hindustan
804 करोड़ लूटने वाले साइबर ठग गिरोह पर गुजरात पुलिस का शिकंजा, दुबई कनेक्शन

गुजरात पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह ने भारतीय नागरिकों से 804 करोड़ रुपये की ठगी की है। यह गिरोह दुबई, वियतनाम और कंबोडिया से चलाया जा रहा था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh भाषा, अहमदाबादSun, 28 Sep 2025 01:19 AM
गुजरात पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह ने भारतीय नागरिकों से 804 करोड़ रुपये की ठगी की है। गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने शनिवार को बताया कि इस मामले में सूरत से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह गिरोह पूरे भारत में लोगों को निशाना बना रहा था। गुजरात के गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी ने कुछ पीड़ितों को उनसे ठगी गई 5.51 करोड़ की रकम भी लौटाई।

बताया जाता है कि यह गिरोह दुबई, वियतनाम और कंबोडिया से चलाया जा रहा था। गिरोह आम लोगों को 1.5 से 2 फीसदी कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते और सिम कार्ड हासिल कर लेता था। उनका दुरुपयोग साइबर धोखाधड़ी के लिए करता था। गिरोह ने देश भर में 1,549 अपराध किए हैं। गिरोह ने नागरिकों से लगभग 804 करोड़ रुपये की ठगी की है।

गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि गिरोह पूरे भारत में लोगों को निशाना बनाता था। गिरोह के ठगों ने गुजरात में 141 डिजिटल अपराधों के जरिए 17.75 करोड़ रुपये कमाए।

गिरोह की ओर से वडोदरा के एक वरिष्ठ नागरिक को प्रतिष्ठित बीमा कंपनियों के नाम पर बड़े मुनाफे का झांसा दिया गया और उनसे ठगी की गई। उन्हें उनकी 4.91 करोड़ की रकम वापस मिली। अहमदाबाद की एक वरिष्ठ नागरिक को ड्रग्स मामले में फंसाने की धमकी देकर ‘डिजिटल अरेस्ट’ किया गया था। उनको 12 दिनों तक स्काइप पर घर में डिजिटल अरेस्ट कर के रखा गया था।

गिरोह का भंडाफोड़ करने के लिए चलाए गए पुलिस ने ऑपरेशन चलाया। इसके तहत पुलिस ने सूरत से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 65 मोबाइल फोन, 447 डेबिट कार्ड, 529 बैंक अकाउंट किट, 686 सिम कार्ड और 16 पीओएस (पॉइंट ऑफ सेल) मशीनें बरामद की गई हैं।

Gujarat News

