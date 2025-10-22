..तो इस वजह से लोगों को नहीं मिलती थी जंगल सफारी परमिट, पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ कर बताया तरीका

संक्षेप: पुलिस ने बताया कि इस फर्जीवाड़े को करते हुए दोनों आरोपियों ने अब तक अकेले गिर जंगल सफारी के लगभग 12,000 परमिट बेचे हैं, जिनके लिए हुए भुगतान के लगभग 8,600 ईमेल भी उनके कंप्यूटर से बतौर सबूत मिले हैं।

गुजरात सीआईडी (अपराध) ने देश के कई राज्यों में थोक बुकिंग के माध्यम से जंगल सफारी परमिट की नकली कमी पैदा करने और उसकी कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरोह के सदस्य जंगल सफारी परमिट की कृत्रिम कमी पैदा कर उसे ऊंचे दामों पर बेचते थे।

अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच के बाद गांधीनगर स्थित ‘साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द CID-क्राइम’ ने अजयकुमार चौधरी व अरविंद उपाध्याय नाम के दो आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उन्हें गुजरात ले आए। जांच एजेंसी ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। ये दोनों फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर इन राष्ट्रीय उद्यानों/बाघ अभयारण्यों के लिए ऑनलाइन सफारी परमिट थोक में बुक करते थे, जिससे परमिट की कृत्रिम कमी हो जाती थी और असली पर्यटकों को परमिट नहीं मिल पाती थी।

जांच के दौरान पता चला कि दोनों आरोपियों ने फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर गुजरात के गिर जंगल सफारी, राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र के ताडोबा-अंधारी बाघ अभयारण्य, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, असम के काजीरंगा और मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य के ऑनलाइन परमिट की भारी बुकिंग की थी।

विज्ञप्ति में बताया गया कि फर्जी पहचान पत्रों का इस्तेमाल कर थोक में परमिट खरीदने के बाद दोनों आरोपी उन्हें ‘ट्रैवल एजेंटों’ को बेच देते थे। आगे वही ट्रैवल एजेंट जंगल सफारी की तलाश में आने वाले पर्यटकों को पक्की बुकिंग ऑफर करते थे और उन्हें बहुत ऊंची कीमतों पर परमिट खरीदने के लिए मजबूर करते थे।

जांचकर्ताओं के अनुसार, चौधरी व उपाध्याय ने आधिकारिक वेबसाइट के नाम से मिलती-जुलती एक फर्जी वेबसाइट भी बनाई थी ताकि वे धोखाधड़ी से अनजान पर्यटकों से बुकिंग ले सकें और फिर अवैध रूप से हासिल किए गए परमिट उन्हें ऊंची कीमतों पर बेच सकें।