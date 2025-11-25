गुजरात पुलिस का बड़ा ऐक्शन; इंटरनेशन साइबर ठग रिक्रूटर गैंग की महिला अरेस्ट, पाक कनेक्शन
गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गुजरात पुलिस ने दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में नौकरी का झांसा देकर लोगों को साइबर ठगी के मकड़जाल में फंसाने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह की महिला सहयोगी को गिरफ्तार किया है।
वह गिरोह के सरगना निलेश उर्फ नील पुरोहित की सहायक के तौर पर काम करती थी। यह गिरोह गुजरात के युवाओं को ऊंचे वेतन वाली नौकरी का लालच देकर थाईलैंड और म्यांमार भेजता था। पायल चौहान पर यह भी आरोप है कि उसने कथित तौर पर गुजरात के लोगों को विदेश में ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों का वादा करके फंसाया और साउथ ईस्ट एशियाई देशों में ट्रैफिकिंग कर के भेजा।
थाईलैंड और म्यांमार में भारत से भेजे गए युवाओं को चीनी साइबर क्राइम गिरोह के हवाले कर दिया जाता था। इस गिरोह में पाकिस्तानी एजेंट भी सक्रिय थे। पुलिस के अनुसार, इन भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल साइबर क्राइम सिंडिकेट के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। पायल चौहान इस गिरोह के सरगना नील पुरोहित के सब-एजेंट के तौर पर काम करती थी। नील ने म्यांमार और कंबोडिया में 'साइबर स्लेवरी' कंपाउंड में लोग सप्लाई किए थे।
पुलिस ने बताया कि रोजी रोटी की लालच में फंसे लोग जब थाईलैंड और म्यांमार के एयरपोर्ट पहुंचते थे तो उनको चीनी साइबर क्राइम सिंडिकेट के एजेंटों को सौंप दिया जाता था। फिर लोगों के पीड़ितों के पासपोर्ट, मोबाइल फोन और सभी दस्तावेज जब्त कर लिए जाते थे। फिर उनको म्यांमार में मोई नदी सहित गैर कानूनी रास्तों से सीमा पार करा कर केके पार्क जैसे इलाकों में ले जाया जाता था। इन इलाकों को साइबर क्राइम हब के तौर पर माना जाता है।
पाकिस्तानी एजेंट भी म्यांमार और थाईलैंड में लोगों की तस्करी में भी शामिल थे। बता दें कि बीते 3 वर्षों में भारत, थाईलैंड और म्यांमार की एजेंसियों के संयुक्त अभियान से करीब 4 हजार भारतीयों को बचाया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला के मोबाइल से पाकिस्तानी और नेपाली नागरिकों के पासपोर्ट की तस्वीरें भी मिली हैं। वह ऑनलाइन सट्टेबाजी, फर्जी खाते उपलब्ध कराने और अवैध क्रिप्टो लेन-देन में भी शामिल थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
