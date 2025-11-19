नौकरी के नाम पर विदेशों में गुलामी; साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, सरगना गिरफ्तार

संक्षेप: गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि CID-Crime ने हाल ही में पुरोहित के दो मुख्य सहयोगियों, उप-एजेंट हितेश सोमैया और सोनल फालदू को भी पकड़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि इस रैकेट में शामिल दो और आरोपी, भावदीप जडेजा और हरदीप जडेजा, भी गिरफ्तार किए गए हैं।

गुजरात पुलिस ने म्यांमार और कंबोडिया से संचालित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय 'साइबर गुलामी' नेटवर्क के कथित मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि इसे चीनी गिरोह चला रहे थे। मंत्री ने मंगलवार को मीडिया को बताया कि आपराधिक जांच विभाग (CID-Crime) के साइबर सेंटर फॉर एक्सीलेंस ने निलेश पुरोहित, उर्फ नील को गिरफ्तार किया, जिस पर म्यांमार और कंबोडिया में 'साइबर गुलामी' घोटाला परिसरों में भारतीय कामगारों की भर्ती करा रहा था। गुजरात के गृह मंत्री संघवी ने कहा कि 'द घोस्ट' के नाम से मशहूर पुरोहित को गांधीनगर से तब गिरफ्तार किया गया जब वह कथित तौर पर मलेशिया भागने की योजना बना रहा था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया कि CID-Crime ने हाल ही में पुरोहित के दो मुख्य सहयोगियों, उप-एजेंट हितेश सोमैया और सोनल फालदू को भी पकड़ा था। उन्होंने यह भी कहा कि इस रैकेट में शामिल दो और आरोपी, भावदीप जडेजा और हरदीप जडेजा, भी गिरफ्तार किए गए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इन उप-एजेंटों पर मानव तस्करी रैकेट चलाने का आरोप था, जहां नौकरी के इच्छुक लोगों को विदेश में उच्च वेतन वाली नौकरियों का वादा किया जाता था और फिर उन्हें एक साइबर क्राइम सिंडिकेट के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता था।

संघवी ने पत्रकारों से कहा, "जांच में पता चला कि निलेश पुरोहित एक अत्यधिक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर-गुलामी नेटवर्क चला रहा था। वह 126 से अधिक उप-एजेंटों का प्रबंधन कर रहा था।" उन्होंने आगे कहा, "आरोपी 30 से अधिक पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था और उसके 100 से अधिक चीनी और विदेशी कंपनियों के साथ सीधे संबंध थे जो साइबर-धोखाधड़ी घोटाला कैंपों को लोगों की आपूर्ति करती थीं।"

सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी ने 1,000 से अधिक अन्य लोगों को कंबोडिया और म्यांमार भेजने के लिए भी सौदे किए थे। उसे गिरफ्तार किए जाने से ठीक एक दिन पहले, पुरोहित ने कथित तौर पर पंजाब के एक व्यक्ति को कंबोडिया भेजा था। विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि आरोपी ने दुबई, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और ईरान की यात्रा की थी।

आरोपी ने कथित तौर पर भारत, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, मिस्र, कैमरून, बेनिन और ट्यूनीशिया जैसे देशों से 500 से अधिक लोगों को साइबर गुलामी के लिए म्यांमार और कंबोडिया भेजा था। विज्ञप्ति के अनुसार, पुरोहित कथित तौर पर इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के लिए भर्ती, तस्करी के रास्ते, वित्तीय व्यवस्थाएँ और सीमा पार के कनेक्शन का प्रबंधन और नियंत्रण करता था।

युवाओं को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विदेश में उच्च वेतन वाली डेटा एंट्री नौकरियों का वादा करके फंसाया जाता था। उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे, और उन्हें म्यांमार के पार सीमा पर तस्करी करते हुए बंधक बनाकर रखा जाता था। म्यांमार पहुंचने पर, उन्हें फिशिंग, क्रिप्टो घोटाले, पोंजी घोटाले और डेटिंग ऐप धोखाधड़ी जैसे साइबर अपराध करने के लिए मजबूर किया जाता था।