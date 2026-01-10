गुजरात में 15 साल की लड़की के साथ किया था गैंगरेप, पुलिस ने दबोचे 8 आरोपी
गुजरात के नवसारी जिले में 15 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आठों को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पकड़ा गया।
गुजरात के नवसारी जिले में 15 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आठों को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पकड़ा गया।
अधिकारी ने बताया, यह घटना सात जनवरी को वंसदा कस्बे के एक गांव में घटी। पीड़िता रात 10:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। ये लोग उसके और उसके परिवार के परिचित थे।
यह भी पढ़ें: 25 साल बाद पत्नी की हत्या में उम्रकैद, लकवाग्रस्त पति को गुजरात HC ने सुनाया बड़ा फैसला
उन्होंने बताया, वे लड़की को 2.5 किलोमीटर दूर एक स्थान पर ले गए, जहां उनके पांच साथी इंतजार कर रहे थे। आठों ने लड़की से गैंग रेप किया। सात आरोपियों की उम्र 20-21 वर्ष के बीच है, जबकि एक आरोपी नाबालिग है।
यह भी पढ़ें: गुजरात पुलिस में 950 पदों पर बड़ी भर्ती, 12वीं से लेकर इंजीनियरिंग डिग्री वाले भी करें आवेदन
अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी और जब वह सुबह घर लौटी तो उसने आपबीती सुनाई। चिखली के पुलिस उपाधीक्षक बी.वी. गोहिल ने बताया कि गुरुवार को मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को सात दिन की हिरासत में भेजा गया है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।