गुजरात में 15 साल की लड़की के साथ किया था गैंगरेप, पुलिस ने दबोचे 8 आरोपी

गुजरात के नवसारी जिले में 15 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आठों को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पकड़ा गया।

Jan 10, 2026 08:47 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नवसारी, भाषा
गुजरात के नवसारी जिले में 15 साल की लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के आरोप में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि आठों को बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पकड़ा गया।

अधिकारी ने बताया, यह घटना सात जनवरी को वंसदा कस्बे के एक गांव में घटी। पीड़िता रात 10:30 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों ने उसका अपहरण कर लिया। ये लोग उसके और उसके परिवार के परिचित थे।

उन्होंने बताया, वे लड़की को 2.5 किलोमीटर दूर एक स्थान पर ले गए, जहां उनके पांच साथी इंतजार कर रहे थे। आठों ने लड़की से गैंग रेप किया। सात आरोपियों की उम्र 20-21 वर्ष के बीच है, जबकि एक आरोपी नाबालिग है।

अधिकारी ने बताया कि पीड़िता के परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी थी और जब वह सुबह घर लौटी तो उसने आपबीती सुनाई। चिखली के पुलिस उपाधीक्षक बी.वी. गोहिल ने बताया कि गुरुवार को मिली शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को सात दिन की हिरासत में भेजा गया है।

अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
