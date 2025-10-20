Hindustan Hindi News
‘बॉस गिरफ्तार हो गया’; गुजरात पुलिस ने डकैती के मामले में महाराष्ट्र के बर्खास्त SI रंजीत कासले को दबोचा

संक्षेप: गुजरात पुलिस ने सूरत में दर्ज डकैती के एक मामले में बर्खास्त सब- इंस्पेक्टर रंजीत कासले को महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया है। गुजरात पुलिस द्वारा रविवार रात गिरफ्तार किए जाने के बाद कासले ने नाटकीय अंदाज में कहा कि बॉस गिरफ्तार हो गया।

Mon, 20 Oct 2025 01:01 PMPraveen Sharma लातूर (महाराष्ट्र), पीटीआई
गुजरात पुलिस ने सूरत में दर्ज डकैती के एक मामले में बर्खास्त सब-इंस्पेक्टर रंजीत कासले को महाराष्ट्र के लातूर से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। गुजरात पुलिस द्वारा रविवार रात गिरफ्तार किए जाने के बाद कासले ने नाटकीय अंदाज में कहा, "बॉस गिरफ्तार हो गया।"

महाराष्ट्र सरकार ने इस साल की शुरुआत में कासले को पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया था। कासले पर आरोप लगा था कि उसे पिछले साल बीड सरपंच हत्याकांड के मुख्य संदिग्ध वाल्मीक कराड की हत्या की सुपारी दी गई थी।

कासले के खिलाफ सूरत के पास पाल पुलिस स्टेशन में डकैती का एक मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सुधाकर बावकर ने पीटीआई को बताया कि गुजरात पुलिस की टीम लातूर पहुंची और रविवार रात लगभग 10:30 बजे कासले को गिरफ्तार कर लिया।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इससे पहले सूरत मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य संदिग्धों ने पूछताछ के दौरान लुटेरों के गिरोह की मदद करने में कासले की कथित संलिप्तता की ओर इशारा किया था।

अधिकारी ने बताया कि गुजरात पुलिस की एक स्पेशल टीम ने आरोपियों को रसद या अन्य सहायता प्रदान करने के शक में उसे गिरफ्तार करने से पहले कुछ दिनों तक लातूर में डेरा डाला था।

इस साल अप्रैल में, महाराष्ट्र की बीड पुलिस ने कासले को एससी/एसटी ऐक्ट के तहत कथित तौर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

कासले ने यह भी सनसनीखेज दावा किया था कि पिछले साल दिसंबर में मस्साजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मुख्य संदिग्ध वाल्मीक कराड की हत्या के लिए उसे मोटी रकम की पेशकश की गई थी।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
