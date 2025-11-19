Hindustan Hindi News
Gujarat police arrest kingpin of international cyber slavery network
गुजरात में इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 'द घोस्ट' को दबोचा; पाक-चीन से भी कनेक्शन

संक्षेप: गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले गिरोह के सरगना ने पंजाब से एक आदमी को कंबोडिया भेजा था। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी में यह भी बताया गया कि आरोपी दुबई, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और ईरान भी गया था।

Wed, 19 Nov 2025 04:17 PMSourabh Jain पीटीआई, गांधीनगर, गुजरात
गुजरात पुलिस ने म्यांमार और कंबोडिया के चीनी गैंग द्वारा चलाए जा रहे एक इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी (गुलामी) नेटवर्क के किंगपिन (सरगना) को गांधीनगर से गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेश में मोटी सैलरी का लालच देकर भोले-भाले लोगों को बुलाते थे और फिर उन्हें धोखे से इस नेटवर्क के साथ काम करने के लिए मजबूर करते थे। गिरोह के सरगना की पहचान नीलेश पुरोहित उर्फ ​​नील के रूप में हुई है। उस पर आरोप है कि उसने म्यांमार और कंबोडिया में 'साइबर स्लेवरी' स्कैम मामले में भारतीय वर्कर्स सप्लाई किए थे। पुलिस का कहना है कि उसके लिंक पाकिस्तानी और चीन तक जुड़े हुए थे और उसने 1 हजार से ज्यादा लोगों को इस फर्जीवाड़े के लिए कंबोडिया और म्यांमार भेजने की डील की थी।

साथियों के बीच 'द घोस्ट' के नाम से था मशहूर

इस बात की जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष सांघवी ने बुधवार को दी। उन्होंने बताया कि CID-क्राइम की साइबर सेंटर फॉर एक्सीलेंस विंग ने नीलेश पुरोहित उर्फ ​​नील को गिरफ्तार किया है। संघवी ने बताया कि 'द घोस्ट' के नाम से मशहूर पुरोहित को गांधीनगर से उस वक्त गिरफ्तार किया गया था, जब वह कथित तौर पर मलेशिया भागने की योजना बना रहा था। CID-क्राइम ने पुरोहित की गिरफ्तारी उसके दो मुख्य साथियों व सब-एजेंट्स हितेश सोमैया और सोनल फालदू की गिरफ्तारी के बाद उनसे मिली जानकारी के आधार पर की। इसके अलावा पुलिस ने रैकेट में शामिल दो अन्य आरोपियों भवदीप जडेजा और हरदीप जडेजा को भी हाल ही में गिरफ्तार किया था।

हर शख्स से कमाता था 4 लाख रुपए तक

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि पुरोहित हर शख्स से लगभग 1.6 लाख से 3.7 लाख रुपए कमीशन कमाता था, और रकम का 30 से 40 प्रतिशत अपने सब-एजेंटों को देता था। इस बारे में पुलिस की तरफ से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इन 'सब-एजेंट्स' पर मानव तस्करी रैकेट चलाने का आरोप है। ये लोग नौकरी की चाह रखने वालों को विदेश में मोटी तनख्वाह वाली नौकरी दिलवाने का लालच देते थे और फिर उन्हें साइबर क्राइम सिंडिकेट के लिए काम करने पर मजबूर करते थे।

पाकिस्तानी और चीनी एजेंट्स से भी थे संपर्क

गृहमंत्री ने मीडिया को बताया कि, 'जांच के दौरान पता चला कि नीलेश पुरोहित एक बहुत व्यवस्थित अंतरराष्ट्रीय साइबर-स्लेवरी नेटवर्क चला रहा था और 126 से ज्यादा सब-एजेंट्स को मैनेज कर रहा था। आरोपी 30 से ज्यादा पाकिस्तानी एजेंट्स के सम्पर्क में था और 100 से ज्यादा ऐसी चीनी और विदेशी कंपनियों के साथ उसके सीधे कनेक्शन थे, जो लोगों को साइबर-फ्रॉड स्कैम कैंप्स में सप्लाई करती थीं।' आरोपियों ने कथित तौर पर भारत, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, नाइजीरिया, मिस्र, कैमरून, बेनिन और ट्यूनीशिया जैसे देशों से 500 से ज्यादा लोगों को साइबर गुलामी के लिए म्यांमार और कंबोडिया भेजा था।

गुजरात में इंटरनेशनल साइबर स्लेवरी गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 'द घोस्ट' को दबोचा

1000 लोगों को की थी भेजने की डील

बयान में बताया गया कि आरोपी ने 1,000 से ज्यादा लोगों को कंबोडिया और म्यांमार भेजने की डील की थी। वहीं गिरफ्तारी से ठीक एक दिन पहले आरोपी नीलेश ने पंजाब से एक आदमी को कंबोडिया भेजा था। रिलीज में कहा गया है कि यह भी पता चला है कि आरोपी दुबई, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार और ईरान भी गया था।

पासपोर्ट जब्त कर, करते थे किडनैप

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पुरोहित ने कथित तौर पर पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए रिक्रूटमेंट, ट्रैफिकिंग के रास्ते, फाइनेंशियल अरेंजमेंट और क्रॉस-बॉर्डर कनेक्शन को मैनेज और कंट्रोल किया था। नौकरी चाहने वालों को टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश में ज्यादा सैलरी वाली डेटा एंट्री जॉब का लालच दिया जाता था। फिर उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते थे, और उन्हें बॉर्डर पार म्यांमार ले जाते समय बंधक बना लिया जाता था। इसके बाद म्यांमार पहुंचने के बाद उन्हें फिशिंग, क्रिप्टो स्कैम, पोंजी स्कैम और डेटिंग ऐप फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर किया जाता था।

क्रिप्टो वॉलेट के जरिए किया करोड़ों का लेन-देन

प्रेस रिलीज में कहा गया कि अगर वे सहयोग नहीं करते थे, तो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। रिलीज में बताया गया है कि इस रैकेट में म्यूल अकाउंट और पैसे के ट्रैल (इधर-उधर करने के तरीके) को छिपाने के लिए पांच से ज्यादा क्रिप्टो वॉलेट के जरिए करोड़ों रुपए का लेन-देन किया गया।

