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अब हवाला वाली मुश्किलों में घिरी AAP, गुजरात में किसने दिल्ली से भेजा था कैश

Apr 20, 2026 09:59 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
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क्राइम ब्रान्च ने दावा किया है कि दिल्ली के एक कारोबारी ने सूरत में 1.2 करोड़ रुपये भेजे जिसे आम आदमी पार्टी के कुछ पदाधिकारियों ने प्राप्त किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज होने का भी दावा किया है।

अब हवाला वाली मुश्किलों में घिरी AAP, गुजरात में किसने दिल्ली से भेजा था कैश

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में पूरा दमखम लगा रही आम आदमी पार्टी (आप) नई मुश्किलों में घिरती दिख रही है। गुजरात पुलिस ने हवाला रैकेट के जरिए पैसा दिल्ली से सूरत भेजने के आरोप में कुछ पदाधिकारियों को गिरफ्तार करते हुए चौंकाने वाला दावा किया है। पुलिस का दावा है कि 'आप' के वरिष्ठ नेताओं से जुड़े कुछ पदाधिकारियों ने 1.2 करोड़ की राशि दिल्ली से गुजरात भेजी थी। 'आप' की ओर से अभी तक पुलिस के आरोपों पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

क्राइम ब्रान्च और उमरा पुलिस के मुताबिक, कैश को दिल्ली के एक कारोबारी हिमांशु पाहूजा ने भेजा था और सूरत में इसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं आकाश मिश्रा और अजय तिवारी ने रिसीव किया। मीडिया से बातचीत में डीसीपी (क्राइम) भावेश रोजिया ने कहा कि पुलिस को इस लेनदेन के बारे में गोपनीय जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर इसे पकड़ा गया।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दी गई सूचना

डीसीपी ने कहा, 'हमने मिश्रा से पूछताछ की है और प्रथम दृष्टया पाया गया कि पैसों का इस्तेमाल सूरत में स्थानीय चुनाव के लिए होना था। कुछ और अंगड़िया कारोबारी और करीब 10 लोग इस नेटवर्क से जुड़ाव की वजह से संदिग्ध हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सूचना दी गई है।' पुलिस ने कहा कि जनकपुरी दिल्ली का रहने वाला पाहूजा फंड भेजने वाले नेवटर्क का अहम सदस्य है, जबकि मिश्रा और तिवारी गुजरात में पैसा प्राप्त करने और वितरित करने का काम करते थे।

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कौन हैं रडार पर आए लोग

पुलिस ने हिमांशु पाहूजा को आप नेता सुरेंद्र भारद्वाज का करीबी बताया है। बताया जा रहा है कि पाहूजा कभी कांग्रेस में ऐक्टिव था, लेकिन अब 'आप' के साथ नजदीकी है। वहीं, आकाश मिश्रा को सत्येंद्र जैन का पूर्व पीए बताया गया है। आरोप है कि सूरत के पिपलोड में रहकर मिश्रा हवाला रैकेट से आने वाले फंड को प्राप्त करता था। वहीं, अजय तिवारी को मिश्रा का सहयोगी बताया गया है जो पैसों के बंटवारे और अवैध फंड के प्रबंधन में सहयोग करता था। मिश्रा और तिवारी को लेकर पुलिस का कहना है कि वह सिर्फ पैसे प्राप्त करने और बांटने में शामिल नहीं थे, बल्कि सूरत में पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय हैं।

सीसीटीवी फुटेज भी मिला

क्राइम ब्रान्च ने स्थानीय अंगड़िया से सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की है। इसमें कुछ लोग काफी कैश गिनते दिख रहे हैं। पुलिस के मुताबिक, इन पैसों को पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्देश पर दिल्ली से सूरत भेजा गया था और चुनाव में इनका इस्तेमाल होना था।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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