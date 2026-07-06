लोन नहीं चुका पाया पिता तो किडनैप कर ली एक महीने की मासूम, डेढ़ लाख में बेचा
जिस महिला को बच्ची का पिता बहन कहता था, उसी ने उसकी डेढ़ महीने की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया और डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया।
गुजरात के अहमदाबाद से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां लोन ना चुका पाने के चलते एक शख्स की एक महीने की बेटी को ही डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया गया। शख्स ने ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए एक लाख रुपए का लोन लिया था। वह लोन नहीं चुका पाया तो आरोपियों ने उसकी डेढ़ महीने की बच्ची को किडनैप कर लिया और उसे किसी दूसरे परिवार को बेच दिया। बच्ची की मां ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। बच्ची की मां राधा ने बताया कि उसके पति रॉकी ने जागृति सुथार नाम की महिला से एक लाख रुपए का लोन लिया था। रॉकी जागृति को बहन कहता था।
शिकायत के मुताबिक, जब रॉकी लोन की किश्त नहीं दे पाया तो जागृति ने दोनों पर उनका बच्चा उसे देने का दबाव बनाया। इसके बाद राधा ने जब बच्ची को जन्म दिया तो जागृति ने कहा कि अगर वो अपना बच्चा उसे दे देती है तो वह उसका लोन माफ कर देगी और पैसे भी देगी। हालांकि दोनों ने उसका ये ऑफर ठुकरा दिया।
10 दिन पहले किया किडनैप और बेच दिया
शिकायत के मुताबिक जागृति ने 10 दिन पहले बच्ची उनके घर से किडनैप करवाया और उसे दूसरे परिवार को बेच दिया। जब राधा और रॉकी ने उससे अपना बच्चा वापस मांगा तो उसने पहले एक लाख रुपए वापस करने की मांग की। इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचे।
तीन महिलाओं ने की मदद
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जागृति ने तीन महिलाओं की मदद से बच्ची को डेढ़ लाख रुपए में बेचा। जागृति ने कृष्णा और मंजूला के साथ मिलकर पहले बच्ची को गीता प्रजापति को बेचा। फिर गीता ने उसके असली खरीददार को बच्ची देकर डील के पैसे ले लिए। पुलिस ने बताया कि जागृति को गिरफ्तार करने से पहले हिरासत में लेकर उससे पूछताछ हुई थी और इसी दौरान चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बचाकर उसके माता पिता को सौंप दिया और चारों औरतों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के दौरान जागृति ने बताया था कि उस इस डील से केवल पांच हजार रुपए ही मिले थे। बाकी बचे पैसे अन्य लोगों में बंट गए। अब पुलिस इस मामले में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसों का बंटवारा कैसे हुआ और क्या कोई अन्य भी इस मामले में शामिल है या नहीं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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