Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

लोन नहीं चुका पाया पिता तो किडनैप कर ली एक महीने की मासूम, डेढ़ लाख में बेचा

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

जिस महिला को बच्ची का पिता बहन कहता था, उसी ने उसकी डेढ़ महीने की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया और डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया। 

लोन नहीं चुका पाया पिता तो किडनैप कर ली एक महीने की मासूम, डेढ़ लाख में बेचा

गुजरात के अहमदाबाद से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां लोन ना चुका पाने के चलते एक शख्स की एक महीने की बेटी को ही डेढ़ लाख रुपए में बेच दिया गया। शख्स ने ऑटो रिक्शा खरीदने के लिए एक लाख रुपए का लोन लिया था। वह लोन नहीं चुका पाया तो आरोपियों ने उसकी डेढ़ महीने की बच्ची को किडनैप कर लिया और उसे किसी दूसरे परिवार को बेच दिया। बच्ची की मां ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई, तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। बच्ची की मां राधा ने बताया कि उसके पति रॉकी ने जागृति सुथार नाम की महिला से एक लाख रुपए का लोन लिया था। रॉकी जागृति को बहन कहता था।

शिकायत के मुताबिक, जब रॉकी लोन की किश्त नहीं दे पाया तो जागृति ने दोनों पर उनका बच्चा उसे देने का दबाव बनाया। इसके बाद राधा ने जब बच्ची को जन्म दिया तो जागृति ने कहा कि अगर वो अपना बच्चा उसे दे देती है तो वह उसका लोन माफ कर देगी और पैसे भी देगी। हालांकि दोनों ने उसका ये ऑफर ठुकरा दिया।

10 दिन पहले किया किडनैप और बेच दिया

शिकायत के मुताबिक जागृति ने 10 दिन पहले बच्ची उनके घर से किडनैप करवाया और उसे दूसरे परिवार को बेच दिया। जब राधा और रॉकी ने उससे अपना बच्चा वापस मांगा तो उसने पहले एक लाख रुपए वापस करने की मांग की। इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचे।

ये भी पढ़ें:मां ने पिलाया एसिड, पिता ने घोंटा गला; गुजरात में बेटे की हत्या की पूरी कहानी

तीन महिलाओं ने की मदद

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जागृति ने तीन महिलाओं की मदद से बच्ची को डेढ़ लाख रुपए में बेचा। जागृति ने कृष्णा और मंजूला के साथ मिलकर पहले बच्ची को गीता प्रजापति को बेचा। फिर गीता ने उसके असली खरीददार को बच्ची देकर डील के पैसे ले लिए। पुलिस ने बताया कि जागृति को गिरफ्तार करने से पहले हिरासत में लेकर उससे पूछताछ हुई थी और इसी दौरान चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। इसके बाद पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित बचाकर उसके माता पिता को सौंप दिया और चारों औरतों को गिरफ्तार कर लिया।

ये भी पढ़ें:टॉवर के लिए जमीन देने वाले किसानों को गुजरात सरकार की सौगात,एकसाथ दी कई खुशखबरी

पूछताछ के दौरान जागृति ने बताया था कि उस इस डील से केवल पांच हजार रुपए ही मिले थे। बाकी बचे पैसे अन्य लोगों में बंट गए। अब पुलिस इस मामले में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पैसों का बंटवारा कैसे हुआ और क्या कोई अन्य भी इस मामले में शामिल है या नहीं।

ये भी पढ़ें:टॉवर के लिए जमीन देने वाले किसानों को गुजरात सरकार की सौगात,एकसाथ दी कई खुशखबरी
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Gujarat Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।