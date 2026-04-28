गुजरात निकाय चुनाव में सपा की चली साइकिल, भाजपा के गढ़ में ओवैसी की AIMIM ने मारी एंट्री
Gujarat Nikay Chunav Result: राजनीतिक नजरिए से गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है। लेकिन, गुजरात निकाय चुनाव में इस किले में अखिलेश यादव की साइकिल चलती हुई दिखाई दी है। भाजपा के इस गढ़ में ओवैसी की AIMIM ने भी एंट्री मार ली है।
Gujarat Nikay Chunav Result: राजनीतिक नजरिए से गुजरात को भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला माना जाता है। लेकिन, गुजरात निकाय चुनाव में इस किले में अखिलेश यादव की साइकिल चलती हुई दिखाई दी है। भाजपा के इस गढ़ में ओवैसी की AIMIM ने भी एंट्री मार ली है। जानिए वो कौन सी सीटें हैं, जहां सपा और AIMIM के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है।
गुजरात निकाय चुनाव में चली सपा की साइकिल
कुटियाना नगरपालिका के वार्ड नंबर 6 के नतीजों में समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरीं रभीबेन कानाभाई रायगा ने जबरदस्त जीत हासिल की है। इस तरह पोरबंदर जिले की कुटियाना में अखिलेश यादव की साइकिल चली। कुटियाना में विधायक कंधल जडेजा की इस 'प्रतिष्ठा की लड़ाई' में विपक्षी दलों को करारी शिकस्त मिली है। भाजपा और कांग्रेस ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन वो कंधल के राजनीतिक कौशल और रणनीति के आगे नहीं टिक सके।
यहां भी सपा की धमक दिखाई दी
केवल कुटियाना ही नहीं, बल्कि खेड़ा जिले की काठलाल नगरपालिका में भी समाजवादी पार्टी ने अपनी धमक दिखाई है। काठलाल के वार्ड नंबर 4 में सपा उम्मीदवार की जीत ने साबित कर दिया है कि इस इलाके में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है।
भाजपा के गढ़ में ओवैसी की AIMIM ने मारी एंट्री
कच्छ के भुज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इस इलाके में एंट्री मारी है। क्योंकि भुज नगर पालिका के चुनाव में पहली बार AIMIM का खाता खुला है। यहां उसके 3 उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 1 में पार्टी के तीन उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। सरफराज को 3705 वोट, मुख्तार को 3581 वोट और रोशन को 3370 वोट मिले। भाजपा के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में ओवैसी के दल का जीतना यह संकेत देता है कि अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में मतदाताओं ने पारंपरिक दलों के बजाय नए विकल्पों को चुनना शुरू कर दिया है।
2027 के विधानसभा चुनाव का 'लिटमस टेस्ट'
गुजरात में रविवार को हुए स्थानीय निकाय की 9,200 सीटों के चुनावी दंगल के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सभी मतगणना केंद्रों पर सुबह से ही कड़ी सुरक्षा में वोटों की गिनती जारी है। इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का 'लिटमस टेस्ट' माना जा रहा है। यहां इस बार 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतों में मतदान हुआ। वहीं, नवसारी, गांधीधाम, मोरबी और वापी सहित 9 नए नगर निगमों के लिए पहली बार वोट डाले गए।
ओवैसी की AIMIM ने भी कई सीटों पर ताल ठोंकी
निकाय चुनाव में सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी दल कांग्रेस और अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी (आप) के बीच कड़ा मुकाबला है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी कई सीटों पर ताल ठोंकी है। आज के नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि क्या भाजपा 2021 की अपनी ऐतिहासिक जीत को दोहरा पाएगी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ग्रामीण और शहरी वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रही हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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