LIVE: अरविंद केजरीवाल के लिए चौतरफा संकट के बीच गुजरात से खुशखबरी, BJP को एक बड़ा झटका
गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भी भगवा दल के सबसे प्रचंड गढ़ में 'आप' ने कुछ सीटों पर जीत हासिल करके एक बार फिर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है।
पार्टी में टूटफूट, अपनों को एकजुट रखने की चुनौती, अदालती चक्कर, जज के साथ टकराव... एक तरफ जब आम आदमी पार्टी (आप) और इसके मुखिया अरविंद केजरीवाल चौतरफा मुसीबतों से घिरे हुए तब दूसरी तरफ गुजरात से उनके लिए खुशखबरी की कुछ फुहारें जरूर हैं। गुजरात में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद भी भगवा दल के सबसे प्रचंड गढ़ में 'आप' ने कुछ सीटों पर जीत हासिल करके एक बार फिर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इसके अलावा भाजपा के पूर्व विधायक को हराकर एक बड़ा झटका भी दिया है। शुरुआती कुछ घंटों की मतगणना में ही पार्टी को कई तालुका पंचायत, नगर पालिकाओं और अन्य निकायों में कुछ सीटें मिल गईं।
देखिए कहां-कहां AAP की जीत LIVE
-जूनागढ़ जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ा उलटफेर किया। आप उम्मीदवार ने भाजपा के पूर्व विधायक भूपत भयानी को हरा दिया है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों में जबरदस्त उत्साह है। बीजेपी को बड़ा झटका।
-आप के उम्मीदवार ने महिसागर जिले में बालासिनोर तालुका पंचायत की जनोद सीट जीती।
-आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने जूनागढ़ जिला पंचायत के मालीहाटी तालुका की अमरापुर सीट से जीत दर्ज की है।
-मोरबी जिले के हलवाद तालुका पंचायत की चरदवा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत। चंदू मोरी ने मोरबी जिले के हलवाद तालुका पंचायत की चरदवा सीट से 1400 से अधिक वोटों से शानदार जीत दर्ज की है।
-अमरेली जिले के बगसरा तालुका पंचायत की हमापुर सीट पर AAP उम्मीदवार की जीत। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार रंजनबेन लक्ष्मणभाई सोलंकी ने अमरेली जिले के बगसरा तालुका पंचायत की हमापुर सीट से 328 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है।
कहां कितनी हुई थी वोटिंग
गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मंगलवार सुबह मतगणना शुरू हुई। राज्य में 15 नगर निगमों, 84 नगर पालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों के लिए रविवार को मतदान हुआ था। नगर निगमों में मतदान प्रतिशत 55.1 प्रतिशत, नगर पालिकाओं में 65.53 प्रतिशत, जिला पंचायतों में 66.64 प्रतिशत और तालुका पंचायतों में 67.26 प्रतिशत रहा। नगर निगमों में, कच्छ जिले के नवगठित गांधीधाम में सबसे कम मतदान 46.03 प्रतिशत रहा, जबकि वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। अहमदाबाद नगर निगम में 51.81 प्रतिशत मतदान हुआ। 9 नवगठित नगर निगमों - नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आणंद, नडियाद, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर में पहली बार चुनाव हुए। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के संशोधित मानदंडों के तहत चुनाव कराये गए, जिसके लिए कई जिलों में व्यापक परिसीमन और वार्ड के पुनर्गठन की आवश्यकता थी।
सेमीफाइनल में लगाया जोर, विधानसभा चुनाव की तैयारी
राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी प्रमुख दावेदार हैं जबकि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने भी कई स्थानों पर चुनाव लड़ा। ये स्थानीय निकाय चुनाव राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले, सबसे बड़े चुनावी अभ्यास में से एक माने जा रहे हैं। इसे गुजरात का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। भाजपा के सबसे बड़े गढ़ में कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी खूब जोर लगाया है। पिछले विधानसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करने वाली आप की कोशिश इस बार और बेहतर परिणाम की है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल अभी से ही गुजरात में काफी समय दे रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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