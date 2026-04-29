गुजरात में भी BJP संग अयोध्या जैसा कांड हो गया! केजरीवाल की हो गई जीत
आम आदमी पार्टी ने गुजरात के नर्मदा जिले में इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी को वहां जोरदार झटका लगा जहां उसकी सरकार ने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई है।
गुजरात के निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक बार फिर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया है। शहरी से ग्रामीण क्षेत्रों तक हर जगह कमल ही कमल खिला। कांग्रेस जहां एक बार फिर मुकाबले में नहीं दिखी तो वहीं आम आदमी पार्टी (आप) कोई खास कमाल तो नहीं कर पाई लेकिन आदिवासी बहुल नर्मदा जिले के गांवों में अरविंद केजरीवाल की झाड़ू ने जरूर चौंका दिया है। हालांकि, इसका क्रेडिट आदिवासी नेता और आप के विधायक चैतर वसावा के व्यक्तिगत प्रभाव को दिया जा रहा है।
डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा के प्रभुत्व वाले इलाके में 'आप' ने उस जिला पंचायत में जीत हासिल कर ली है जहां भाजपा सरकार ने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई। एक तरफ जहां भाजपा सरकार का दावा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति 'स्टेच्यू ऑफ यूनिटी' की वजह से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुआ है तो वहीं जनता ने स्थानीय चुनाव में अपना रुख अलग दिखाया। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वाले नर्मदा में भाजपा की हार की तुलना अयोध्या में मिली हार से भी की जा रही है, जहां राम मंदिर के निर्माण के बाद भी पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
'आप' ने छह में से चार तालुका पंचायत में जीत हासिल की तो जिला पंचायत की 22 में से 15 सीटों पर कब्जा कर लिया। 2021 में भाजपा ने 22 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की थी तो कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं। इस बार यहां आप ने शानदार प्रदशन से भाजपा को चौंका दिया है। इसे 37 वर्षीय चैतर वसावा का व्यक्तिगत प्रभाव माना जा रहा है। आदिवासी मुद्दों और अधिकारों को लेकर लगातार संघर्ष करते हुए दिखने वाले वसावा का यहां बड़ा जनाधार है। वह जमीन विवाद, जंगल अधिकारों, स्थानीय प्रशासनिक मुद्दों पर अक्सर जनता के साथ आवाज उठाते दिखते हैं।
जेल जाने के बाद और मजबूत हुए वसावा
पिछले साल चैतर वसावा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। तब उनपर आरोप लगा था कि उन्होंने पंचायत पदाधिकारी पर जानलेवा हमला किया। वसावा को भले ही कुछ समय तक जेल में रहना पड़ा लेकिन राजनीतिक रूप से यह उनके लिए फायदेमंद रहा। नर्मदा जिले की जीत 'आप' को ऐसे समय पर मिली है, जब सूरत में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां 27 सीटों से घटकर वह 4 पर ही सिमट गई।
मुश्किल घड़ी में खुशखबरी
आम आदमी पार्टी को नर्मदा से खुशखबरी ऐसे समय पर मिली है जब दिल्ली में पार्टी के मुखिया चौतरफा परेशानियों से घिरे हुए हैं। पार्टी में हुई सबसे बड़ी टूट के बीच इस जीत से कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर कुछ बढ़ सकता है। टूटफूट के अलावा पार्टी इन दिनों अदालती चक्कर से भी जूझ रही है। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जज के खिलाफ ही सत्याग्रह कर रहे हैं।
वसावा और केजरीवाल गदगद
अपने इलाके में मिली जीत से जहां चैतर वसावा गदगद हैं तो अरविंद केजरीवाल ने भी खुशी जाहिर की है। वसावा ने जीत ने कहा, 'जनता ने बदलाव, ईमानदारी और विकास की राजनीति पर विश्वास जताया है। यह जीत सिर्फ एक पार्टी की नहीं, बल्कि हर आम नागरीक की उम्मीदों की जीत है। देडियापाड़ा में AAP की ऐतिहासिक जीत।' वहीं, केजरीवाल ने कहा, 'बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। डेडियापाड़ा विधानसभा की सभी 11 जिला पंचायत सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया है। यहाँ पर भाजपा की जीरो सीटें आई हैं।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।