सूरत में आग का तांडव; जिंदा जले 5 लोग, मरने वालों में यूपी की चार महिलाएं
सूरत के एक घर में भीषण आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
गुजरात के सूरत में एक भयावह घटना सामने आई है। शहर के एक तीन मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। पुलिस ने बताया कि आग ने देखते ही देखते विकराल स्वरूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने की वजह से पांच लोगों की जान चली गई है। मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने का अंदेशा जताया जा रहा है।
मृतकों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना पूर्वाह्न करीब 10 बजे लिंबायत पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीठी खाड़ी इलाके में हुई। हादसे के समय परिवार के लोग फोम शीट का उपयोग करके साड़ियों की पैकिंग कर रहे थे। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चा शामिल है। पीड़ितों की पहचान शहनाज बेगम अंसारी (65), हुसा बेगम अंसारी (18), शबीना अंसारी (28), परवीन अब्दुल अंसारी (19) और सुभान अली अंसारी (4) के रूप में की गई है।
मृतक 4 महिलाएं यूपी की निवासी
एडिशनल पुलिस कमिश्नर बलराम मीणा के अनुसार, यह परिवार बाहर से साड़ियां और सामान मंगवाकर घर के अंदर ही पैकिंग का काम करता था। घर पर बहुत ज्यादा माल रखा हुआ था। पीड़ित महिलाएं मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं। ये साड़ी पैकिंग का काम करती थीं। हादसे के समय महिलाएं और एक बच्चा घर पर ही था। वहीं परिवार के पुरुष काम को लेकर बाहर गए हुए थे।
घर में भरी थीं साड़ियां और पैकेजिंग का सामान
घर साड़ियों और पैकेजिंग के सामान से भरा हुआ था। जगह इतनी तंग थी कि बाहर निकलने के लिए बहुत कम जगह बची थी। घर के अंदर ठसाठस भरे सामान ने आग को और भड़का दिया। इससे आग तेजी से फैल गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि घर में फोम से भरे बोरे और साड़ियां पड़ी थीं। उनमें आग लगी तो महिलाएं घबरा गईं। सभी यह सोचकर पीछे के कमरे में चली गईं कि सुरक्षित रहेंगी। फोम के रसायनों से निकली जहरीली गैस से इनकी मौत हो गई।
शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली दमकल और इमरजेंसी सेवा के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। धुएं के कारण दम घुटने से 4 महिलाएं और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुए। उन्हें नाजुक हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां सबकी मौत हो गई। आग लगने की असली वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। लेकिन स्विचबोर्ड के सामने रखे फोम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी होने का अंदेशा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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