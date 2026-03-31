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सूरत में आग का तांडव; जिंदा जले 5 लोग, मरने वालों में यूपी की चार महिलाएं

Mar 31, 2026 03:48 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
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सूरत के एक घर में भीषण आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इससे वहां मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।

सूरत में आग का तांडव; जिंदा जले 5 लोग, मरने वालों में यूपी की चार महिलाएं

गुजरात के सूरत में एक भयावह घटना सामने आई है। शहर के एक तीन मंजिला मकान में अचानक आग लग गई। पुलिस ने बताया कि आग ने देखते ही देखते विकराल स्वरूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने की वजह से पांच लोगों की जान चली गई है। मरने वाले सभी एक ही परिवार के सदस्य बताए जाते हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगने का अंदेशा जताया जा रहा है।

मृतकों में 4 महिलाएं और एक बच्चा शामिल

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना पूर्वाह्न करीब 10 बजे लिंबायत पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत मीठी खाड़ी इलाके में हुई। हादसे के समय परिवार के लोग फोम शीट का उपयोग करके साड़ियों की पैकिंग कर रहे थे। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक 4 साल का बच्चा शामिल है। पीड़ितों की पहचान शहनाज बेगम अंसारी (65), हुसा बेगम अंसारी (18), शबीना अंसारी (28), परवीन अब्दुल अंसारी (19) और सुभान अली अंसारी (4) के रूप में की गई है।

मृतक 4 महिलाएं यूपी की निवासी

एडिशनल पुलिस कमिश्नर बलराम मीणा के अनुसार, यह परिवार बाहर से साड़ियां और सामान मंगवाकर घर के अंदर ही पैकिंग का काम करता था। घर पर बहुत ज्यादा माल रखा हुआ था। पीड़ित महिलाएं मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थीं। ये साड़ी पैकिंग का काम करती थीं। हादसे के समय महिलाएं और एक बच्चा घर पर ही था। वहीं परिवार के पुरुष काम को लेकर बाहर गए हुए थे।

घर में भरी थीं साड़ियां और पैकेजिंग का सामान

घर साड़ियों और पैकेजिंग के सामान से भरा हुआ था। जगह इतनी तंग थी कि बाहर निकलने के लिए बहुत कम जगह बची थी। घर के अंदर ठसाठस भरे सामान ने आग को और भड़का दिया। इससे आग तेजी से फैल गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि घर में फोम से भरे बोरे और साड़ियां पड़ी थीं। उनमें आग लगी तो महिलाएं घबरा गईं। सभी यह सोचकर पीछे के कमरे में चली गईं कि सुरक्षित रहेंगी। फोम के रसायनों से निकली जहरीली गैस से इनकी मौत हो गई।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा

पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली दमकल और इमरजेंसी सेवा के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। धुएं के कारण दम घुटने से 4 महिलाएं और एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हुए। उन्हें नाजुक हालत में सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां सबकी मौत हो गई। आग लगने की असली वजह का पता अभी तक नहीं चल पाया है। लेकिन स्विचबोर्ड के सामने रखे फोम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी होने का अंदेशा है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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