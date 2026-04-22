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प्रेमी के साथ 100 से ज्यादा कॉल, डूबो कर मारने की साजिश; पत्नी की चाल से कैसे बचा पति

Apr 22, 2026 08:09 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वडोदरा
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गुजरात के वडोदरा में हत्या की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। यह मामला तब सामने आया जब एक आदमी अपनी जान लेने की कोशिश से चमत्कारिक रूप से बच गया। आरोप है कि इस साजिश को उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रचा था। पुलिस ने इस मामले में पत्नी समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रेमी के साथ 100 से ज्यादा कॉल, डूबो कर मारने की साजिश; पत्नी की चाल से कैसे बचा पति

गुजरात के वडोदरा में हत्या की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली साजिश का खुलासा हुआ है। यह मामला तब सामने आया जब एक आदमी अपनी जान लेने की कोशिश से चमत्कारिक रूप से बच गया। आरोप है कि इस साजिश को उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर रचा था। पुलिस ने इस मामले में पत्नी समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना छानी इलाके में हुई। 15 अप्रैल को घर लौटते समय पान की दुकान के मालिक गिरीश पटेल का अपहरण कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, छानी-सोखड़ा रोड पर कुछ लोगों के एक ग्रुप ने उन्हें जबरदस्ती एक कार में बिठा लिया। उन्हें चाकू दिखाकर धमकाया गया और कई जगहों पर घुमाने के बाद सोजित्रा के पास एक नहर में फेंक दिया। उसे मरा हुआ मानकर हमलावर मौके से भाग निकले। हालांकि, गिरीश नहर के भीतर बनी एक संरचना से लटके रहने में कामयाब रहे और करीब तीन घंटे तक संघर्ष करने के बाद अगली सुबह जीवित बाहर निकले।

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प्रेमी संग मिलकर रची साजिश

पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर कुछ ही दिनों के भीतर पांच संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। जांच आगे बढ़ने के बाद पुलिस ने एक बड़ी साजिश का खुलासा किया, जिसमें गिरीश की पत्नी फाल्गुनी पटेल भी शामिल थीं। पुलिस ने खुलासा किया कि फाल्गुनी का खेड़ा के एक सैलून मालिक कौशिक शर्मा के साथ प्रेम-संबंध था। कथित तौर पर उन दोनों ने मिलकर गिरीश को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी क्योंकि वे उसे अपने रास्ते की रुकावट मानते थे।

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कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया

पुलिस ने बताया कि कौशिक शर्मा ने हत्या को अंजाम देने के लिए 35000 रुपए में नरेंद्र उर्फ ​​निकुल गोस्वामी नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया था। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि फाल्गुनी और कौशिक के बीच लगातार बातचीत होती थी। घटना से ठीक दो दिन पहले ही दोनों के बीच 100 से ज्यादा बार बातचीत हुई थी। एक अन्य आरोपी रुद्र रावल को कथित तौर पर निगरानी का काम सौंपा गया था।

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एटीएम कार्ड और नकद पैसे भी लूट लिए

अपहरण के दौरान हमलावरों ने गिरीश से उनका एटीएम कार्ड और नकद पैसे भी लूट लिए। हालांकि सीसीटीवी की पहचान से बचने के लिए उन्होंने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया। तकनीकी निगरानी और पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कौशिक शर्मा, जितेंद्र बारिया, उमंग प्रजापति, उमंग भोई और पृथ्वी भोई को गिरफ्तार कर लिया। ये सभी खेड़ा से जुड़े हुए हैं। बाद में फाल्गुनी पटेल की पहचान इस साजिश के मुख्य सूत्रधार के रूप में हुई और उसे भी हिरासत में ले लिया गया। सभी छह आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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