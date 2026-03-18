मोरबी की सिरेमिक इंडस्ट्री पर गैस संकट की मार, तीन हफ्ते के लिए 430 फैक्ट्रियां बंद
पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति बाधित होने से मोरबी की लगभग 430 सिरेमिक इकाइयां तीन हफ्ते के लिए बंद कर दी गई हैं। इससे उत्पादन और निर्यात प्रभावित हुआ है।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण गैस आपूर्ति बाधित होने से गुजरात के मोरबी का प्रसिद्ध सिरेमिक उद्योग गहरे संकट में है। प्रोपेन और प्राकृतिक गैस की कमी के चलते यहां की लगभग 430 इकाइयों ने कम से कम 3 हफ्ते तक काम बंद रखने का सामूहिक निर्णय लिया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सिरेमिक केंद्र मोरबी में पहले ही 670 में से करीब 450 कारखाने बंद हो चुके हैं। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार, निर्यात और उत्पादन प्रभावित होने से इस साल उद्योग के राजस्व में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।
इंडस्ट्री के एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से गैस की सप्लाई रुक गई है। इससे गुजरात के मोरबी की लगभग 430 सिरेमिक यूनिट्स कम से कम तीन हफ्तों तक बंद रहेंगी। मोरबी को दुनिया में सिरेमिक टाइल्स बनाने का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। गैस की कमी के कारण लगभग 450 पहले ही बंद हो चुके हैं।
मोरबी सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अरवड़िया ने कहा कि मंगलवार को मोरबी की सिरेमिक इकाइयों की एक विशेष बैठक हुई जिसमें लगभग 430 मालिकों ने गैस संकट और दूसरी समस्याओं पर चर्चा की। सबने मिलकर अपने कारखाने बंद करने का फैसला लिया।यदि यह संकट जारी रहा तो आने वाले दिनों में कई और कारखाने बंद हो सकते हैं। सिरेमिक उद्योग उत्पादन के लिए प्रोपेन या प्राकृतिक गैस पर निर्भर है।
मोरबी सिरेमिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज अरवड़िया ने बताया कि प्रोपेन गैस का उपयोग करने वाली सिरेमिक इकाइयां सबसे पहले बंद हुईं क्योंकि इसकी आपूर्ति समाप्त हो गई थी। बाद में, प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाली इकाइयां भी बंद हो गईं।
अरवादिया ने कहा कि लगभग 430 इकाइयों ने 10 से 15 अप्रैल तक काम बंद रखने और इस दौरान मशीनों की मरम्मत करने का फैसला किया है। गैस की नई सप्लाई मिलने पर वे सब फिर से काम शुरू करेंगे। पूरी स्थिति ईरान, अमेरिका और इजरायल के टकराव के हल और गैस की नियमित सप्लाई पर निर्भर है।
इस बीच क्रिसिल रेटिंग्स ने बुधवार को कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण उत्पादन और निर्यात प्रभावित हो रहे हैं और आपूर्ति में बाधा आ रही है जिससे भारतीय सिरेमिक टाइल्स उद्योग के राजस्व में इस वित्तीय वर्ष 1.2 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है।
एजेंसी के अनुसार 53,000 करोड़ रुपये के इस उद्योग पर युद्ध का दोहरा प्रभाव पड़ रहा है। पहला प्रभाव यह है कि रसद की चुनौतियों के कारण मध्य पूर्व को होने वाला निर्यात प्रभावित हुआ है और दूसरा प्रभाव एलएनजी तथा प्रोपेन गैस की आपूर्ति में कटौती है। ये दोनों प्रमुख कच्चे माल हैं जो कुल लागत का 35 प्रतिशत हिस्सा होते हैं और इनके अभाव में अधिकांश संयंत्रों को या तो उत्पादन बंद करना पड़ा है या बहुत कम स्तर पर काम करना पड़ रहा है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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