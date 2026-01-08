गुजरात में BJP विधायकों का CM को पत्र, कहा- सरकारी दफ्तरों में काम करवाना युद्ध लड़ने जैसा; ऐक्शन लें
गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा के 5 विधायकों ने सरकारी अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। इन विधायकों ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पटेल को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की। पत्र में इन विधायकों ने कहा कि आम आदमी के लिए सरकारी दफ्तरों से छोटा-सा काम करवाना भी किसी युद्ध में लड़ने जैसा है।
विधायकों ने गुरुवार को सरकारी अधिकारियों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुझावों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सीएम को लिखे पत्र में विधायकों ने आरोप लगाया कि वडोदरा जिले के अधिकारी आम जनता की दुर्दशा को नजरअंदाज कर रहे हैं। जमीनी हकीकत पर विचार किए बिना सरकार के सामने एक सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। वडोदरा जिले के इन विधायकों में डभोई के विधायक शैलेश मेहता, सावली से केतन इनामदार, वाघोड़िया से धर्मेंद्रसिंह वाघेला, करजन से अक्षय पटेल और पादरा से विधायक चैतन्यसिंह जाला शामिल हैं।
मुख्यमंत्री को लिखे इस पत्र को गांधीनगर में सीएम पटेल के निजी सचिव को सौंपा गया। भाजपा विधायकों ने अपने पत्र में इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और दावा किया है कि उनका रवैया सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है।
निजी स्वार्थों पर काम कर रहे अधिकारी
उन्होंने पत्र में लिखा कि फिलहाल, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ी है। ऐसा लगता है कि जनता की दुर्दशा इस व्यवस्था तक पहुंच ही नहीं रही है। आम आदमी के लिए सरकारी दफ्तरों से छोटा-सा काम करवाना भी किसी युद्ध में लड़ने जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारी और उनके अधीन छोटे अधिकारी मनमाने ढंग से व्यवहार कर रहे हैं और गैर-पेशेवर रवैया अपना रहे हैं। ये अधिकारी अक्सर अपने निजी स्वार्थों पर काम कर रहे हैं।
सरकार से तथ्य छिपाए जा रहे
पत्र में कहा गया है कि कलेक्टर, जिला विकास अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त जैसे अधिकारी जमीनी हकीकत या जनता की समस्याओं को जाने बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सुंदर तस्वीर पेश करते हैं। सरकार से तथ्य छिपाए जा रहे हैं। प्रशासन मनमाने ढंग से चलाया जा रहा है। ये अधिकारी खुद को जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों से ऊपर समझते हैं, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। उन्होंने दावा किया कि विधायकों द्वारा सुझाए गए कार्य नहीं किए जा रहे हैं।
सख्त कार्रवाई की मांग
उन्होंने कहा कि अगर लोग अपना काम करवाने के लिए हमारी मदद मांगते हैं तो अधिकारी नाराज हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता सुचारू रूप से प्रशासन चलाने के लिए ठीक नहीं है। विधायकों ने मुख्यमंत्री से ऐसे अधिकारियों को जनता के हित में निर्णय लेने के लिए कहने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी मांग की कि अधिकारियों को जन प्रतिनिधियों द्वारा सुझाए गए कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने कहा कि गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।
बार-बार कहने के बाद भी बदलाव नहीं
गांधीनगर में मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र सौंपने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए केतन इनामदार ने कहा कि स्थानीय स्तर पर समन्वय बैठकों के दौरान बार-बार अपनी बात रखने के बावजूद कोई बदलाव नहीं हुआ। इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी विधायकों की बात तक नहीं सुनते। वे मनमाने फैसले लेते हैं। आम लोग अपने काम करवाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ज्यादातर समय ये अधिकारी बैठकों में व्यस्त रहते हैं। स्थिति दिन-ब-दिन बदतर होती जा रही है।
