गुजरात के नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, हर्ष सांघवी को फिर गृह विभाग, कनुभाई को वित्त; किसे क्या मिला
संक्षेप: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों में विभागों का बंटावारा कर दिया है। हर्ष सांघवी को जहां एक बार फिर गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को एक बड़े फेरबदल में अपनी मंत्रिपरिषद में 19 नये चेहरों को शामिल किया और अपनी पिछली टीम से छह को बरकरार रखा। हर्ष संघवी को उपमुख्यमंत्री के रूप में पदोन्नत किया गया जबकि क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिली। इस फेरबदल के साथ, मंत्रिपरिषद की कुल संख्या अब मुख्यमंत्री समेत 26 हो गई है, जो पहले 17 थी। शपथग्रहण समारोह के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपनी नई कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों में विभागों का बंटावारा कर दिया है।
हर्ष सांघवी को जहां एक बार फिर गृह विभाग की जिम्मेदारी दी गई है तो वहीं कनुभाई मोहनलाल देसाई को वित्त मंत्रालय समेत अन्य मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद भी अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के पास सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण और अन्य विभाग हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी को गृह, पुलिस आवास, जेल, सीमा सुरक्षा, ग्राम रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा, मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क, परिवहन, विधि एवं न्याय, खेल एवं युवा सेवाएं और अन्य विभाग दिए गए हैं।
मंत्री कनुभाई मोहनलाल देसाई को वित्त, नगरीय विकास एवं नगरीय आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री ऋषिकेश गणेशभाई पटेल को ऊर्जा एवं पेट्रोरसायन, पंचायत एवं ग्रामीण आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग मिले हैं। मंत्री रीवाबा रवींद्रसिंह जडेजा को प्राइमरी, सेकेंडरी और एडल्ट शिक्षा विभाग मिले हैं।
