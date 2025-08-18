गुजरात के नवसारी में बड़ा हादसा, मंदिर के मेले में झूला टूटने से 5 घायल, VIDEO

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि झूले में आठ-नौ लोग बैठे थे, जिनमें से पांच घायल हो गए। चार घायलों को बिलिमोरा के एक अस्पताल ले जाया गया, जबकि परिचालक को सिर में गंभीर चोट लगने के कारण सूरत के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

गुजरात के नवसारी जिले में एक मंदिर के पास लगे मेले में झूला टूटने से दो बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक बी.वी. गोहिल ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार रात करीब साढ़े दस बजे बिलिमोरा कस्बे में एक मंदिर परिसर में आयोजित मेले के दौरान हुई। उन्होंने बताया कि 32 सीटों वाला एक ऊंचा झूला दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे दो बच्चे, दो महिलाएं और परिचालक घायल हो गए। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

पुलिस उपाधीक्षक ने कहा, ‘‘ झूले में आठ-नौ लोग बैठे थे, जिनमें से पांच घायल हो गए। चार घायलों को बिलिमोरा के एक अस्पताल ले जाया गया, जबकि परिचालक को सिर में गंभीर चोट लगने के कारण सूरत के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।’’ अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों ने मेले में सात झूलों की अनुमति दी थी और मामले की जांच चल रही है। गोहिल ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ भरे मेले में भगदड़ को रोकने के लिए कदम उठाए।