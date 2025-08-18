gujarat navsari swing broken all of sudden in temple fair 5 injured watch video here गुजरात के नवसारी में बड़ा हादसा, मंदिर के मेले में झूला टूटने से 5 घायल, VIDEO, Gujarat Hindi News - Hindustan
gujarat navsari swing broken all of sudden in temple fair 5 injured watch video here

गुजरात के नवसारी में बड़ा हादसा, मंदिर के मेले में झूला टूटने से 5 घायल, VIDEO

पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि झूले में आठ-नौ लोग बैठे थे, जिनमें से पांच घायल हो गए। चार घायलों को बिलिमोरा के एक अस्पताल ले जाया गया, जबकि परिचालक को सिर में गंभीर चोट लगने के कारण सूरत के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नवसारीMon, 18 Aug 2025 04:16 PM
गुजरात के नवसारी में बड़ा हादसा, मंदिर के मेले में झूला टूटने से 5 घायल, VIDEO

गुजरात के नवसारी जिले में एक मंदिर के पास लगे मेले में झूला टूटने से दो बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक बी.वी. गोहिल ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार रात करीब साढ़े दस बजे बिलिमोरा कस्बे में एक मंदिर परिसर में आयोजित मेले के दौरान हुई। उन्होंने बताया कि 32 सीटों वाला एक ऊंचा झूला दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे दो बच्चे, दो महिलाएं और परिचालक घायल हो गए। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।

पुलिस उपाधीक्षक ने कहा, ‘‘ झूले में आठ-नौ लोग बैठे थे, जिनमें से पांच घायल हो गए। चार घायलों को बिलिमोरा के एक अस्पताल ले जाया गया, जबकि परिचालक को सिर में गंभीर चोट लगने के कारण सूरत के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।’’ अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों ने मेले में सात झूलों की अनुमति दी थी और मामले की जांच चल रही है। गोहिल ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ भरे मेले में भगदड़ को रोकने के लिए कदम उठाए।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह मेला बिलिमोरा के सोमनाथ मंदिर में लगाया गया है। इस मेले की अनुमति शिवम एजेंसी ने ली थी। इस एजेंसी के मालिक वायरल पिठवा, मूल रूप से सुरेंद्रनगर के रहने वाले हैं। शिवम एजेंसी ने बिलिमोरा के मेले में पहली बार सात अलग-अलग झूलों के लिए अनुमति ली थी। दुर्घटना के बाद, सोमनाथ मंदिर परिसर में लगे सभी बड़े झूलों को बंद कर दिया गया है।

