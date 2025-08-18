गुजरात के नवसारी में बड़ा हादसा, मंदिर के मेले में झूला टूटने से 5 घायल, VIDEO
पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि झूले में आठ-नौ लोग बैठे थे, जिनमें से पांच घायल हो गए। चार घायलों को बिलिमोरा के एक अस्पताल ले जाया गया, जबकि परिचालक को सिर में गंभीर चोट लगने के कारण सूरत के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।
गुजरात के नवसारी जिले में एक मंदिर के पास लगे मेले में झूला टूटने से दो बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपाधीक्षक बी.वी. गोहिल ने बताया कि यह दुर्घटना रविवार रात करीब साढ़े दस बजे बिलिमोरा कस्बे में एक मंदिर परिसर में आयोजित मेले के दौरान हुई। उन्होंने बताया कि 32 सीटों वाला एक ऊंचा झूला दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे दो बच्चे, दो महिलाएं और परिचालक घायल हो गए। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है।
पुलिस उपाधीक्षक ने कहा, ‘‘ झूले में आठ-नौ लोग बैठे थे, जिनमें से पांच घायल हो गए। चार घायलों को बिलिमोरा के एक अस्पताल ले जाया गया, जबकि परिचालक को सिर में गंभीर चोट लगने के कारण सूरत के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया है।’’ अधिकारी ने बताया कि अधिकारियों ने मेले में सात झूलों की अनुमति दी थी और मामले की जांच चल रही है। गोहिल ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ भरे मेले में भगदड़ को रोकने के लिए कदम उठाए।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यह मेला बिलिमोरा के सोमनाथ मंदिर में लगाया गया है। इस मेले की अनुमति शिवम एजेंसी ने ली थी। इस एजेंसी के मालिक वायरल पिठवा, मूल रूप से सुरेंद्रनगर के रहने वाले हैं। शिवम एजेंसी ने बिलिमोरा के मेले में पहली बार सात अलग-अलग झूलों के लिए अनुमति ली थी। दुर्घटना के बाद, सोमनाथ मंदिर परिसर में लगे सभी बड़े झूलों को बंद कर दिया गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।