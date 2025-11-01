इंटर-कास्ट मैरिज का खौफनाक बदला, दुल्हन के रिश्तेदारों ने ससुर को पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: गुजरात के नरोल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां इंटर-कास्ट मैरिज से नाराज़ दुल्हन के परिजनों ने 60 साल के दलित ससुर भैलाल वाघेला की पीट-पीटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों पर हत्या और SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

गुजरात के नरोल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां इंटर-कास्ट मैरिज से गुस्साए दुल्हन के परिजनों ने 60 साल के ससुर भैलाल वाघेला की पीट-पीटकर हत्या कर दी। छोटे बेटे सनी की इंटर कास्ट मैरिज से आग बबूला दुल्हन के परिजनों ने ससुर-जेठानी पर जानलेवा हमला बोल दिया। उस्मानपुरा मेट्रो स्टेशन के पास दोपहर का ये सन्नाटा एकाएक खूनखराबे की नदी में बदल गया।

सफाई के दौरान अचानक मौत का तांडव शाम 3 बजे बड़े बेटे ने भैलाल दंपति को सड़क साफ करने के लिए उस्मानपुरा छोड़ दिया। तभी दुल्हन के चाचा-चाची-जीजा जैसे रिश्तेदारों का जुलूस आ धमका। गालियों की बौछार के साथ लाठियां बरसाईं गईं। जातिसूचक अपशब्दों ने हवा को जहर बना दिया। राहगीरों ने हिम्मत दिखाई और दंपति को बचाया। सदमे में घर लौटे भैलाल की सांसें उखड़ने लगीं। मणिनगर के एलजी अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मरीज तड़प-तड़पकर दम तोड़ चुका था।

6 बदमाशों पर हत्या का केस नरनपुरा पुलिस ने शुक्रवार को हत्या, उकसाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों में राजू परमार, महेश परमार (चाचा), लिली परमार, कलावती परमार, महेश परमार (जीजा) और प्रेम परमार शामिल हैं। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं ज्योति की तलाश जारी है। इंस्पेक्टर वीजे चावड़ा ने बताया, "दलित बेटे से अपनी बेटी की शादी का गुस्सा ठंडा करने को उन्होंने खून की प्यास बुझाई।"