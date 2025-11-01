Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगुजरात न्यूज़gujarat narol inter caste marriage murder father law dalit scst act
इंटर-कास्ट मैरिज का खौफनाक बदला, दुल्हन के रिश्तेदारों ने ससुर को पीट-पीटकर मार डाला

इंटर-कास्ट मैरिज का खौफनाक बदला, दुल्हन के रिश्तेदारों ने ससुर को पीट-पीटकर मार डाला

संक्षेप: गुजरात के नरोल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां इंटर-कास्ट मैरिज से नाराज़ दुल्हन के परिजनों ने 60 साल के दलित ससुर भैलाल वाघेला की पीट-पीटकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों पर हत्या और SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Sat, 1 Nov 2025 07:28 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share Share
Follow Us on

गुजरात के नरोल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां इंटर-कास्ट मैरिज से गुस्साए दुल्हन के परिजनों ने 60 साल के ससुर भैलाल वाघेला की पीट-पीटकर हत्या कर दी। छोटे बेटे सनी की इंटर कास्ट मैरिज से आग बबूला दुल्हन के परिजनों ने ससुर-जेठानी पर जानलेवा हमला बोल दिया। उस्मानपुरा मेट्रो स्टेशन के पास दोपहर का ये सन्नाटा एकाएक खूनखराबे की नदी में बदल गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सफाई के दौरान अचानक मौत का तांडव

शाम 3 बजे बड़े बेटे ने भैलाल दंपति को सड़क साफ करने के लिए उस्मानपुरा छोड़ दिया। तभी दुल्हन के चाचा-चाची-जीजा जैसे रिश्तेदारों का जुलूस आ धमका। गालियों की बौछार के साथ लाठियां बरसाईं गईं। जातिसूचक अपशब्दों ने हवा को जहर बना दिया। राहगीरों ने हिम्मत दिखाई और दंपति को बचाया। सदमे में घर लौटे भैलाल की सांसें उखड़ने लगीं। मणिनगर के एलजी अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मरीज तड़प-तड़पकर दम तोड़ चुका था।

6 बदमाशों पर हत्या का केस

नरनपुरा पुलिस ने शुक्रवार को हत्या, उकसाने और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। आरोपियों में राजू परमार, महेश परमार (चाचा), लिली परमार, कलावती परमार, महेश परमार (जीजा) और प्रेम परमार शामिल हैं। पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं ज्योति की तलाश जारी है। इंस्पेक्टर वीजे चावड़ा ने बताया, "दलित बेटे से अपनी बेटी की शादी का गुस्सा ठंडा करने को उन्होंने खून की प्यास बुझाई।"

पीड़ित परिवार का दावा है कि आरोपी पहले भी धमकी दे चुके थे। पुलिस का कहना है, जांच में और राज खुलेंगे।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।