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गुजरात निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को जीवन साथी की संपत्तियों का खुलासा करना भी जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

Praveen Sharma नई दिल्ली, भाषा
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गुजरात में नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अब से एफिडेविट में जीवनसाथी की संपत्तियों का खुलासा करना जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में स्थिति को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है।

गुजरात निकाय चुनाव के उम्मीदवारों को जीवन साथी की संपत्तियों का खुलासा करना भी जरूरी : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि गुजरात नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए चुनावी हलफनामे में केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपने जीवनसाथी की संपत्तियों का भी विवरण देना अनिवार्य है। शीर्ष अदालत ने कहा कि संज्ञान लेने के चरण में यदि मजिस्ट्रेट किसी गलत वैधानिक प्रावधान का उल्लेख कर देता है, तो यह एक सुधार योग्य त्रुटि है और इससे स्वतः ही आपराधिक कार्यवाही अमान्य नहीं हो जाती।

चंद्रिकाबेन किशोर दफदा ने दी थी चुनौती

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन.के. सिंह की बेंच ने गुजरात की पूर्व नगर पार्षद चंद्रिकाबेन किशोर दफदा की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए ये निर्देश दिए। चंद्रिकाबेन ने 2015 के गुजरात नगर निकाय चुनाव के लिए दाखिल अपने नामांकन हलफनामे में अपने पति के स्वामित्व वाली कुछ अचल संपत्तियों का कथित रूप से खुलासा नहीं करने के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी थी।

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हालांकि अदालत ने आपराधिक मामले को रद्द नहीं किया। इसके बजाय, कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (आरपीए) की धारा 125ए के तहत संज्ञान लेने संबंधी मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया और मामले को उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के तहत नए सिरे से संज्ञान लेने तथा कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया। बेंच की ओर से फैसला लिखते हुए जस्टिस करोल ने कहा कि उन्होंने आरोपों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

बेंच ने वर्ष 2005 में संशोधित गुजरात नगरपालिका (निर्वाचन संचालन) नियम, 1994 का उल्लेख करते हुए कहा, "उपरोक्त प्रावधानों के मद्देनजर अपीलकर्ता (दफदा) को अपने जीवनसाथी के स्वामित्व वाली संपत्तियों का भी खुलासा करना चाहिए था।''

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यह मामला एक निजी शिकायत से सामने आया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने अपने नामांकन पत्रों के साथ दाखिल किए गए अनिवार्य हलफनामे में अपने पति के नाम पर दर्ज कई प्लॉटों का खुलासा नहीं किया था।

मजिस्ट्रेट ने 2017 में आरपीए की धारा 125ए के तहत समन जारी किया था और गुजरात हाईकोर्ट ने इन कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में आरपीए पर दी क्या दलील गई

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह दलील दी गई कि आरपीए केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों पर लागू होता है और नगर निकाय चुनावों पर नहीं। हालांकि, संज्ञान के प्रश्न पर, बेंच ने अपीलकर्ता की इस दलील को स्वीकार किया कि आरपीए की धारा 125ए को नगर निकाय चुनावों के लिए लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिनियम के तहत 'चुनाव' की परिभाषा केवल संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों तक सीमित है।

कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा गलत वैधानिक प्रावधान का उल्लेख करने की त्रुटि से आपराधिक कार्यवाही अमान्य नहीं हो जाती। बेंच ने मामले को मजिस्ट्रेट के पास यह निर्देश देते हुए वापस भेज दिया ताकि वह उपयुक्त कानूनी प्रावधानों के तहत संज्ञान के प्रश्न पर पुनर्विचार कर कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही कर सकें।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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