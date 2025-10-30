उतर गया रील का भूत! सूरत में समंदर ने निगली मर्सिडीज कार, क्रेन से खिंचवानी पड़ गई; VIDEO

संक्षेप: सूरत के डुमास बीच पर रील बनाने के चक्कर में एक 18 वर्षीय युवक ने अपनी मर्सिडीज कार समुद्र की लहरों के पास रेत में उतार दी, जिससे वह धंसकर फंस गई और उसे क्रेन से बाहर निकालना पड़ा।

सूरत के डुमास बीच पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चमचमाती लाल मर्सिडीज कार कार समुद्र की लहरों में आधी डूबकर फंस गई। कार का मालिक रील बनाने के चक्कर में गाड़ी लेकर समुद्र में घुस गया। रेत पर स्टंट मारना उसे भारी पड़ गया और देखते ही देखते कार समुद्र में धंसने लगी। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। पुलिस ने कार मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के मुताबिक, ये घटना रविवार की है। कार मालिक 18 साल का शहजान सलीम बताया जा रहा है। सलीम रील बनाने के लिए बीच पर गया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।