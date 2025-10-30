Hindustan Hindi News
Gujarat men Reel Stunt Sinks Mercedes in Surat Sea Crane Rescues Luxury Car viral video
उतर गया रील का भूत! सूरत में समंदर ने निगली मर्सिडीज कार, क्रेन से खिंचवानी पड़ गई; VIDEO

संक्षेप: सूरत के डुमास बीच पर रील बनाने के चक्कर में एक 18 वर्षीय युवक ने अपनी मर्सिडीज कार समुद्र की लहरों के पास रेत में उतार दी, जिससे वह धंसकर फंस गई और उसे क्रेन से बाहर निकालना पड़ा।

Thu, 30 Oct 2025 10:20 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सूरत
सूरत के डुमास बीच पर उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक चमचमाती लाल मर्सिडीज कार कार समुद्र की लहरों में आधी डूबकर फंस गई। कार का मालिक रील बनाने के चक्कर में गाड़ी लेकर समुद्र में घुस गया। रेत पर स्टंट मारना उसे भारी पड़ गया और देखते ही देखते कार समुद्र में धंसने लगी। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया। पुलिस ने कार मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, ये घटना रविवार की है। कार मालिक 18 साल का शहजान सलीम बताया जा रहा है। सलीम रील बनाने के लिए बीच पर गया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है।

पुलिस ने किया एक्शन

सलीम को प्रतिबंधित इलाके में रील बनाना भारी पड़ गया। उसके खिलाफ BNS सेक्शन 281 और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177 व 184 के तहत FIR दर्ज कर ली। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की। वहीं पानी की वजह से कार को भी काफी नुकसान हुआ है। इसके अलावा पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचित कर दिया गया है, जहां से साफ संकेत मिले हैं कि स्टंट के कारण हुए नुकसान का क्लेम रिजेक्ट किया जाएगा।

भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
