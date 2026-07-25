गुजरात में भारी बारिश का कहर; 2 दिन में 35 की मौत, कल इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट
गुजरात में बीते दो दिनों में भारी बारिश के बीच 35 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 7,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मौसम विभाग ने रविवार को भी कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
गुजरात में बीते दो दिनों के दौरान जोरदार बारिश देखी गई है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 35 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 29 मौतें सबसे अधिक प्रभावित वलसाड और नवसारी जिलों में हुई हैं। बीते कुछ दिनों के दौरान 7 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। मौसम विभाग ने कल रविवार को राज्य के कई जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भारी से ज्यादा भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
राहत आयुक्त गौरांग मकवाणा ने बताया कि बीते 2 दिनों में गुजरात में बारिश से जुड़ी घटनाओं में कुल 35 लोगों की मौत हुई है। बीते कुछ दिनों में 7 हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद फसलों, मकानों और सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। बीमारियों की रोकथाम के लिए कीटनाशकों के छिड़काव का काम भी शुरू कर दिया गया है।
करीब 42 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। राहत और बचाव के लिए विभिन्न प्रभावित जिलों में NDRF की 18 टीमें और SDRF की 32 टीमें तैनात की गई हैं। इनके साथ सेना, तटरक्षक बल और स्थानीय तैराकों की टीमें तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 3-3 टीमें नवसारी और अहमदाबाद जिलों में तैनात की गई थीं। नवसारी जिले में अब तक 19 शव बरामद किए जा चुके हैं।
गुजरात के पाटन जिले के संतालपुर और राधनपुर तहसीलों में शनिवार को सुबह 6 बजे तक बीते 24 घंटों के दौरान 340 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई है। पाटन जिले के संतालपुर तालुका में 381 मिलीमीटर और राधनपुर तालुका में 342 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। IMD की ओर से वाव-थराद के भाभर में 287 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कई स्थानों पर राहत और बचाव कार्यों में सेना और तटरक्षक बल को भी लगाया गया है।
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लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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