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गुजरात में भारी बारिश का कहर, 27 हजार लोग शिफ्ट; कहां-कहां रेड और ऑरेंज अलर्ट?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
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गुजरात में भारी बारिश से कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई गांवों का संपर्क कट गया है। कुल 27 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

gujarat flood
गुजरात में भारी बारिश का तांडव बरकरार है।

गुजरात के कई हिस्सों में शनिवार को मूसलाधार बारिश हुई। इससे कई गांवों बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इन गांवों का संपर्क टूट गया। सबसे प्रभावित जिलों में सूरत और नवसारी शामिल हैं। इन दोनों ही जिलों से 27 हजार लोगों को दूसरी जगह भेजा गया है। कुल 53 लोग बचाए भी गए हैं। सूरत जिले के अंबिका तालुका में सुबह 6 बजे तक पिछले 24 घंटों में 611 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की ओर से अलग-अलग जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

इन जिलों में ऑरेंज और रेड अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, राजकोट, भावनगर, मोरबी, बोटाद में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कहीं-कहीं मूसलाधार बारिश का गरज चमक के साथ रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बनासकांठा, वाव-थराद, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, आनंद, अमरेली, जामनगर, कच्छ और भरूच जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों में येलो अलर्ट

गुजरात के पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा, नगर हवेली, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, द्वारका, गिर सोमनाथ और दीव में कुछ स्थानों गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं तापी, डांग, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, अमरेली, भावनगर, मोरबी, बोटाद, कच्छ और दीव जिलों के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

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कहां कितनी बारिश?

खासकर नवसारी और वलसाड जिलों में बारिश से भारी तबाही मचने के एक हफ्ते बाद फिर बदरा आफत बनकर बरस रहे हैं। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार, सूरत, नवसारी, भरूच, तापी, खेड़ा, आनंद जिलों में 400 मिमी से अधिक बारिश हुई है। सूरत जिले के अंबिका तालुका में शनिवार सुबह 6 बजे तक बीते 24 घंटों में 611 मिमी बारिश दर्ज की गई है। मोरबी, सुरेंद्रनगर और नर्मदा जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। मोरबी में सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे के बीच 211 मिमी बारिश दर्ज की गई।

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NDRF, SDRF और सेना ने संभाला मोर्चा

राज्य में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में NDRF की 17 और राज्य की SDRF की 33 टीमें तैनात की हैं। साथ ही सेना को भी लगाया गया है। वडोदरा में NDRF की दो टीमें और एक-एक टीम अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, नवसारी और वलसाड में तैनात की गईं। अहमदाबाद, सूरत और नवसारी में सेना की छह टुकड़ियां (दो-दो टुकड़ियां) तैनात की गई हैं। कुल 27,856 लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इनमें नवसारी के 11,500 और सूरत के 11,176 लोग शामिल हैं।

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सूरत में 4,000 से अधिक लोग निकाले गए

भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। कुछ गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूरत जिले के प्रभावित ग्रामीण इलाकों से 4,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। किम नदी में बाढ़ से कई गांवों में बाढ़ आ गई है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। लोगों को निकालने का काम जारी है। सूरत जिले में तापी नदी पर बना कॉजवे पानी में डूबा है। गुजरात के 206 बांधों में 22 को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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