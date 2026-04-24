तेंदुए के जबड़ों में फंसी थी चार साल की बच्ची, पिता ने जान पर खेलकर ऐसे बचा ली जान
गुजरात के छोटा उदयपुर में अपनी चार साल की बेटी को बचाने की खातिर एक पिता तेंदुए से भिड़ गया। घटना पावी जेतपुर तालुका के रस्ली गाव की है।
गुजरात के छोटा उदयपुर में अपनी चार साल की बेटी को बचाने की खातिर एक पिता तेंदुए से भिड़ गया। घटना पावी जेतपुर तालुका के रस्ली गाव की है। बुधवार शाम को सुरेश राठवा नाम का शख्स ने अपनी चार साल की मासूम बेटी को बचाने के लिए एक खूंखार तेंदुए से भिड़ गया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची अपने घर के पीछे में खेल रही थी और उसकी मां पास ही काम कर रही थी।
इसी दौरान शाम को एक तेंदुआ चुपके से वहां पहुंचा और अचानक बच्ची पर हमला कर उसे दबोच लिया। माम की चीख सुनकर सुरेश राठवा तुरंत बाहर दौड़े। अपनी बेटी को तेंदुए के जबड़ों में फंसा देख वह एक पल के लिए सहम गए, लेकिन अगले ही पल साहस जुटाकर उन्होंने जानवर पर धावा बोल दिया।
ऐसे बचाई बेटी की जान
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पावी जेतपुर के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जयदीप सोलंकी के अनुसार, यह आमना-सामना बेहद खतरनाक था। राठवा ने एक हाथ से अपनी बेटी को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से तेंदुए पर लगातार घूंसे बरसाते रहे। तेंदुआ भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसने बार-बार राठवा पर पंजों से हमला किया। कुछ मिनटों तक खूनी संघर्ष के बाद, आखिरकार तेंदुए की पकड़ ढीली हुई और वह बच्ची को छोड़कर पीछे खेतों की ओर भाग गया।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्ची के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति में सुधार है। इलाके में तेंदुए की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए गांव के आसपास तीन पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि तेंदुआ खाने की तलाश में पास की नदी के किनारे से भटककर रिहाइशी इलाके में आ गया था।
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अदिति शर्मा
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