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तेंदुए के जबड़ों में फंसी थी चार साल की बच्ची, पिता ने जान पर खेलकर ऐसे बचा ली जान

Apr 24, 2026 11:39 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, छोटा उदयपुर
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गुजरात के छोटा उदयपुर में अपनी चार साल की बेटी को बचाने की खातिर एक पिता तेंदुए से भिड़ गया। घटना पावी जेतपुर तालुका के रस्ली गाव की है।

तेंदुए के जबड़ों में फंसी थी चार साल की बच्ची, पिता ने जान पर खेलकर ऐसे बचा ली जान

गुजरात के छोटा उदयपुर में अपनी चार साल की बेटी को बचाने की खातिर एक पिता तेंदुए से भिड़ गया। घटना पावी जेतपुर तालुका के रस्ली गाव की है। बुधवार शाम को सुरेश राठवा नाम का शख्स ने अपनी चार साल की मासूम बेटी को बचाने के लिए एक खूंखार तेंदुए से भिड़ गया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब बच्ची अपने घर के पीछे में खेल रही थी और उसकी मां पास ही काम कर रही थी।

इसी दौरान शाम को एक तेंदुआ चुपके से वहां पहुंचा और अचानक बच्ची पर हमला कर उसे दबोच लिया। माम की चीख सुनकर सुरेश राठवा तुरंत बाहर दौड़े। अपनी बेटी को तेंदुए के जबड़ों में फंसा देख वह एक पल के लिए सहम गए, लेकिन अगले ही पल साहस जुटाकर उन्होंने जानवर पर धावा बोल दिया।

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ऐसे बचाई बेटी की जान

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पावी जेतपुर के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर जयदीप सोलंकी के अनुसार, यह आमना-सामना बेहद खतरनाक था। राठवा ने एक हाथ से अपनी बेटी को कसकर पकड़ा और दूसरे हाथ से तेंदुए पर लगातार घूंसे बरसाते रहे। तेंदुआ भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और उसने बार-बार राठवा पर पंजों से हमला किया। कुछ मिनटों तक खूनी संघर्ष के बाद, आखिरकार तेंदुए की पकड़ ढीली हुई और वह बच्ची को छोड़कर पीछे खेतों की ओर भाग गया।

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वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बच्ची के चेहरे और गर्दन पर गंभीर चोटें आई हैं। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति में सुधार है। इलाके में तेंदुए की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए गांव के आसपास तीन पिंजरे और ट्रैप कैमरे लगाए हैं। ग्रामीणों का मानना है कि तेंदुआ खाने की तलाश में पास की नदी के किनारे से भटककर रिहाइशी इलाके में आ गया था।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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