गुजरात में दरवाजा खुलते ही ऊपर की ओर भागी लिफ्ट, बाल-बाल बचा शख्स; रोंगटे खड़े कर देगा Video
गुजरात के वलसाड में सरदार हाइट्स सोसायटी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है जहां एक शख्स मौत के मुंह से बाल-बाल बच गया। वत्सल पांचाल नाम का ये शख्स लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर जा रहा था लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, लिफ्ट अचानक ऊपर की ओर चली गई।
गुजरात के वलसाड में सरदार हाइट्स सोसायटी से हैरान करने वाला मामला सामने आया था जहां एक शख्स मौत के मुंह से बाल-बाल बच गया। वत्सल पांचाल नाम का ये शख्स लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर जा रहा था लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने को हुआ, लिफ्ट अचानक ऊपर की ओर चली गई। गनीमत रही की शख्स समय रहते बाहर की ओर कूद गया वरना वह लिफ्ट और फर्श के बीच फंस सकता था। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद अब परिसर में सभी 36 लिफ्टों के जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
वीडियो में देखा जा सकता है शख्स लिफ्ट के अंदर दाखिल होता है और अपने फ्लोर के आने का इंतजार करता है। वह गेट पर हाथ रखकर खड़ा होता है। फ्लोर आते ही गेट खुलता है और वह बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी अचानक लिफ्ट ऊपर चली जाती है। इस हादसे में उनके सिर पर मामूली चोट आई हैं और अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं।
क्यों हुआ हादसा?
शरुआती जांच में पाया गया है कि यह हादसा ड्राइव में तकनीकी खराबी के कारण हुआ। इस खराबी की वजह से लिफ्ट के दरवाजे खुले होने के बावजूद वह ऊपर की ओर चलने लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासन ने अब सरदार हाइट्स परिसर में लगी सभी 36 लिफ्टों की जांच के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि इस परिसर में 18 इमारतें हैं और यहां रहने वाले निवासी साल 2019 से इन लिफ्टों का उपयोग कर रहे हैं।
नोएडा में भी हो चुका है ऐसा हादसा
पिछले साल नोएडा के सेक्टर-137 स्थित एक सोसायटी में भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां लिफ्ट के खराब होने के कारण वह सीधे छत से जा टकराई थी। उस घटना में तीन लोग घायल हुए थे।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
