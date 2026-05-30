जहरीली गैस से भरे कमरे में शख्स ने दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- तुम अंदर मत आना
पांच महीने पहले ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी फर्म में उसकी जॉब चली गई थी। उसके बाद से आर्थिक दबाव के चलते वह स्ट्रेस में रहने लगा था। जानकारी के मुताबिक उसने कीटनाशक खाकर सुसाइड कर लिया।
गुजरात के गांधीनगर से बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने आत्महत्या कर ली लेकिन मौत के आखिरी पलों में भी उसे अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। यही वजह थी कि उसने अपने घर के बाहर परिवार के सदस्यों के लिए एक नोट छोड़ दिया। इस नोट में लिखा था अंदर जहरीली गैस है। अंदर मत जाना और ना ही पानी पीना। बताया जा रहा है कि 42 साल के पंकंज भंसाली नौकरी जाने के बाद से काफी स्ट्रेस में थे। पांच महीने पहले ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी फर्म में उसकी जॉब चली गई थी। उसके बाद से आर्थिक दबाव के चलते वह स्ट्रेस में रहने लगा था। जानकारी के मुताबिक उसने कीटनाशक खाकर सुसाइड कर लिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुसाइड करने से पहले पंकज भंसाली ने एक नोट लिखा जिसमें उसने अपनी बेटी को अंदर ना जाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने अंग्रेजी में नोट में लिखा, अंदर सेल्फोस जहरीली गैस है। मास्क पहनों और पानी मत पीना। ये नोट पढ़ते ही पंकज भंसाली के परिवारवालों और पड़ोसियों के होश उड़ गए। पंकज का फोन पिछले काफी दिनों से ऑफ था। परिवारवाले उसकी तलाश करते-करते पहुंचे, तब जाकर उन्हें 27 मई को वह नोट मिला।
जानकारी के मुताबिक भंसाली की पत्नी अपनी बेटी के साथ 13 मई को पिता के घर गई थी। दोनों ने आखिरी बार भंसाली से 22 मई को बात की थी। पुलिस को शक है कि भंसाली ने ये कदम 22 मई या उसके आसपास उठाया होगा। इसका मतलब है कि शक लगभग पांच दिनों तक बंद फ्लैट के अंदर पड़ा रहा। पुलिस ने मौके से जहरीले कीटनाशक के पैकेट भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौत का कारण पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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