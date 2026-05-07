लोहे की रॉड से 36 बार वार, बेटे के ससुराल वालों ने पीट-पीटकर उसके बाप को मार डाला
गुजरात में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। बेटे के ससुराल वालों ने लोहे की रॉड से 36 बार वार करके उसके बाप को मार डाला। पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
गुजरात में रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। बेटे के ससुराल वालों ने लोहे की रॉड से 36 बार वार करके उसके बाप को मार डाला। पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि अहमदाबाद में घरेलू विवाद के चलते 52 साल के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में उसकी बहू के तीन रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। मृतक की पहचान नटुभाई परमार के रूप में हुई है। उन पर 2 मई को एक पुल के नीचे हमला किया गया था। पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने लोहे की छड़ों और लाठियों से उन पर लगातार वार किए, जिससे उन्हें कई चोटें आईं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उन पर 36 बार लोहे की रॉड से वार किया गया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में घटना कैद हो गई।
जांच से पता चला कि हत्या की यह वारदात आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे घरेलू विवाद का नतीजा थी। आरोपियों की पहचान हसमुख वाघेला, कांति वना और भावेश परमार के रूप में हुई है। ये सभी मृतक की बहू के रिश्तेदार हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों को बनासकांठा में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे कथित तौर पर राजस्थान भागने की कोशिश कर रहे थे। एक अन्य आरोपी की पहचान केतन के रूप में हुई है। वह अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है।
अधिकारियों के अनुसार, नटुभाई के पुत्र कौशिक परमार ने लगभग पांच वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। हालांकि, गर्भपात के बाद दंपति के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके कारण पिछले छह महीनों से लगातार झगड़े होते रहे। इस दौरान महिला अपने माता-पिता के घर पर रह रही थी।
पुलिस ने बताया कि हाल ही में नटुभाई और उनके पुत्र के ससुराल जाने पर दोनों परिवारों के बीच हुए विवाद के बाद स्थिति और बिगड़ गई। बताया जाता है कि 28 अप्रैल को बहू के परिवार के सदस्यों के नटुभाई के घर आने पर विवाद फिर से भड़क उठा, जिससे तनाव और बढ़ गया।
जांचकर्ताओं का मानना है कि कौशिक की पत्नी के मामा बताए जा रहे हसमुख वाघेला ने इन झड़पों के बाद हत्या की योजना बनाई थी। घटना वाली रात आरोपियों ने कथित तौर पर पुल के पास नटुभाई का सामना किया और उन पर जानलेवा हमला करने के बाद मोटरसाइकिल से फरार हो गए।
क्राइम ब्रांच और आनंदनगर थाने की पुलिस टीमों ने संयुक्त रूप से संदिग्धों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए मंदिरों और छोटे गेस्ट हाउसों में छिपे हुए थे। गिरफ्तार किए गए लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। घटनाक्रम की पूरी जानकारी जुटाने और बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।