आज गुजरात निकाय चुनाव के नतीजे; AAP ने करीब 5,000 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
गुजरात में एक दिन पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 28 अप्रैल को होगी। विश्लेषक इन चुनाव नतीजों को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले के रुझान के संकेत के रूप में ले रहे हैं।
गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना 28 अप्रैल को होगी। इसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इन चुनावों में 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं और जिला-तालुका पंचायतों की कुल 9,200 सीटों के लिए वोट डाले गए थे। शहरी क्षेत्रों में लगभग 55% और ग्रामीण इलाकों में 65% से अधिक मतदान हुआ था। वापी में सबसे ज्यादा और गांधीधाम में सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई। मुख्य मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच माना जा रहा है।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, 15 नगर निगमों में 55.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों में क्रमशः 65.53 प्रतिशत, 66.64 प्रतिशत और 67.26 प्रतिशत मतदान हुआ।
मतदान 15 नगर निगमों, 84 नगरपालिकाओं, 34 जिला पंचायतों और 260 तालुका पंचायतों में हुआ, जिनमें कुल 9,200 सीटें शामिल हैं। इन चुनावों में 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे।
निर्वाचन आयोग के अनुसार, शहरी निकायों में कच्छ जिले के नवनिर्मित गांधीधाम नगर निगम में सबसे कम 46.03 फीसदी मतदान दर्ज किया गया, जबकि वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29 फीसदी मतदान हुआ। अहमदाबाद नगर निगम में मतदान फीसदी 51.81 रहा।
ग्रामीण निकायों में आदिवासी बहुल नर्मदा जिले में सबसे अधिक 84.49 फीसदी मतदान दर्ज किया गया जबकि पोरबंदर जिला पंचायत में सबसे कम 50.80 फीसदी मतदान हुआ। अधिकारियों के अनुसार, मतदान प्रक्रिया सामान्यतः शांतिपूर्ण रही और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
सुरेंद्रनगर जिले के एक गांव में दोबारा मतदान
इस बीच, सुरेंद्रनगर जिले के एक गांव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तकनीकी खराबी के कारण मतदान रद्द होने के बाद सोमवार को पुनर्मतदान कराया गया। रविवार को हुए चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के संशोधित प्रावधानों के तहत कराए गए, जिसके लिए कई जिलों में व्यापक परिसीमन और वार्डों का पुनर्गठन किया गया था।
इन दलों में मुख्य मुकाबला
गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में 9 नवनिर्मित नगर निगमों नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आणंद, नडियाड, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर में पहली बार मतदान हुआ। इन चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा, विपक्षी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच मुख्य रूप से मुकाबला माना जा रहा है जबकि एआईएमआईएम ने भी कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।
AAP ने करीब 5,000 सीटों पर उतारे उम्मीदवार
प्रमुख उम्मीदवारों में गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी एमएल निनामा, पूर्व रेडियो जॉकी आभा देसाई और AAP के पूर्व विधायक भूपेंद्र भयानी शामिल हैं। आप ने पहली बार स्थानीय निकाय चुनावों में करीब 5 हजार सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा राकांपा और निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं। मार्च 2021 में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए विभिन्न नगरपालिकाओं में कुल 8,470 में से 6,236 सीटें जीतकर कांग्रेस पर बड़ी बढ़त बनाई थी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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