Gujarat Election Live: गुजरात की 10 हजार सीटों के लिए शुरू हो गई वोटिंग, गोधरा में पोलिंग बूथ पर लगी आग
गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग शाम को 6 बजे तक चलेगी। इस दौरान नगर निगम, नगरपालिका और तालुका पंचायतों की कुल 10 हजार से ज्यादा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है।
Gujarat Election: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटिंग हो रही है। इसमें पूरे गुजरात के 15 नगर निगम, 84 नगर पालिका और 34 जिला पंचायतों के साथ 260 तालुका पंचायतों के लिए मतदान किया जा रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है और ये शाम 6 बजे तक लगातार चलता रहेगा। 28 अप्रैल को वोटों की गिनती की जाएगी।
50 हजार पोलिंग स्टेशन पर हो रही वोटिंग
गुजरात की लगभग 10 हजार सीटों पर चुनावों के मतदान हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेशभर में करीब 50 हजार से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन 50 हजार पोलिंग स्टेशन पर 4.19 करोड़ मतदाताओं को वोटिंग करना है।
पीएम मोदी भी करेंगे वोट
इन चुनावों के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचेंगे। इस दौरान वो इन चुनावों में अपना वोट डालेंगे। इस दौरान पीएम मोदी अहमदाबाद के राणिप में निशान स्कूल में अपना वोट डालेंगे।
Live Updates:-
10.25 AM Gujarat Election Live: गोधरा में वोटिंग सेंटर पर लगी आग
गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की वोटिंग सेंटर में हादासा हो गया। गोधरा में मतदान केंद्र में ही आग लग गई। आग लगने के कारण वोटिंग सेंटर पर अफरा-तफरी मच गई। यहां वोटिंग शुरू होने से पहले ही आग लग गई। आग लगने के बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
9.30 AM Gujarat Election Live: आनंदी बेन भी डालेंगी वोट
गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल भी इन चुनावों के लिए मतदान करने पहुंचेंगी। पटेल अहमदाबाद के थलतेज इलाके में वोट डालेंगी। इनके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी नवसारी में वोट डाल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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