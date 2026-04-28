Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गोधरा में मजहबी दीवारें ध्वस्त; 100% मुस्लिम आबादी वाले वार्ड में हिंदू महिला विजयी

Apr 28, 2026 09:11 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद
share

गुजरात निकाय चुनावों में BJP ने 15 नगर निगमों सहित भारी जीत दर्ज की। खास गोधरा के मुस्लिम बहुल वार्ड से हिंदू महिला उम्मीदवार अपेक्षाबेन सोनी की जीत ने मिसाल पेश करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द का अनूठा उदाहरण पेश किया है।

गोधरा में मजहबी दीवारें ध्वस्त; 100% मुस्लिम आबादी वाले वार्ड में हिंदू महिला विजयी

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा ने निर्णायक जीत हासिल कर ली। भाजपा ने 9,900 से अधिक सीटों में से 6,472 सीटें जीत ली है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से साझा किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस ने 1,412 सीटें हासिल की हैं। वहीं निर्दलीय, आम आदमी पार्टी (आप), एआईएमआईएम सहित अन्य दलों ने 597 सीटें जीती हैं। अधिकारियों ने बताया कि भाजपा ने 15 नगर निगमों में विजय हासिल कर चुकी है। खासकर गोधरा के चुनाव नतीजों ने सामाजिक सद्भाव की बेजोड़ मिसाल पेश की है।

एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गोधरा नगर पालिका के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक निर्दलीय महिला उम्मीदवार ने वार्ड नंबर 7 से शानदार जीत हासिल की है। सनद रहे यह एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र है जहां के 100 फीसदी वोटर मुस्लिम समुदाय से हैं। अपेक्षाबेन नैनेशभाई सोनी की जीत ने क्षेत्र की सियासी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया। वार्ड 7 की रजिस्टर्ड मतदाता न होने के बावजूद अपेक्षाबेन नैनेशभाई सोनी स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहीं। विश्लेषकों का कहना है कि अपेक्षाबेन नैनेशभाई सोनी की जीत मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन के कारण संभव हो पाई है।

योग्यता और स्थानीय भरोसे को सम्मान

इन मतदाताओं ने पारंपरिक धार्मिक और जाति-आधारित मतदान के तरीकों से ऊपर उठकर एक ऐसे उम्मीदवार को चुना जिसे वे स्थानीय शासन के लिए सबसे उपयुक्त मानते थे। इस नतीजे को गोधरा के राजनीतिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। यह सांप्रदायिक भाईचारे और सामाजिक एकता का एक दुर्लभ उदाहरण है। गोधरा के मतदाताओं ने पूरी तरह से मुस्लिम आबादी वाले वार्ड में भारी बहुमत से एक हिंदू महिला अपेक्षाबेन नैनेशभाई सोनी (Apekshaben Naineshbhai Soni) को चुनकर एक ऐसा जनादेश दिया है जिसने सांप्रदायिक दरार के बजाय योग्यता और स्थानीय भरोसे को तरजीह दी है।

ये भी पढ़ें:टूट के बीच AAP को गुजरात से मिली खुशखबरी, भाजपा के गढ़ में दिखाया दम

आने वाले चुनावों में नजर आ सकते हैं ऐसे नतीजे

विश्लेषकों का मानना ​​है कि मतदान का 'गोधरा मॉडल' इस बात का संकेत है कि भविष्य में ग्रामीण और अर्ध-शहरी गुजरात वोटर किस तरह के फैसले ले सकते हैं। गुजरात के शहरी क्षेत्रों में अपना दबदबा बनाते हुए BJP ने सभी 15 नगर निगमों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। अकेले अहमदाबाद में BJP ने 192 में से 146 सीटें जीतीं हैं। वहीं कांग्रेस को महज 18 सीटें मिली हैं। सूरत में BJP ने 115 सीटों पर विजय पाई है जबकि AAP को महज चार सीटें मिलीं हैं। राजकोट और वडोदरा में भी BJP ने हर निगम में 65 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि कांग्रेस को दहाई के आंकड़े तक पहुंचने के लिए भी जूझना करना पड़ा।

ये भी पढ़ें:गुजरात निकाय चुनाव में BJP की प्रचंड जीत, सभी 15 नगर निगमों में लहराया भगवा
ये भी पढ़ें:पार्टी ऑफिस में चाय देने वाले को BJP ने दिया था गुजरात में टिकट, क्या रहा परिणाम
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Gujarat News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।