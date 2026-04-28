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Gujarat Local Body Election Results LIVE: गुजरात निकाय चुनाव में क्या बरकरार रहेगा BJP का दबदबा या AAP करेगी कमाल?

Gujarat Local Body Election Results LIVE: गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों की मतगणना आज होने जा रही है। इसे अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के रुझान का संकेत माना जा रहा है। इन चुनावों में भाजपा, कांग्रेस और ‘आप’ के बीच मुख्य रूप से मुकाबला माना जा रहा है।

Gujarat Local Body Election Results LIVE: गुजरात निकाय चुनाव में क्या बरकरार रहेगा BJP का दबदबा या AAP करेगी कमाल?

EVM Symbolic Photo

Praveen Sharma| लाइव हिन्दुस्तान,अहमदाबाद | Tue, 28 Apr 2026 07:44 AM IST
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Gujarat Local Body Election Results LIVE: गुजरात में रविवार को हुए स्थानीय निकाय की 9,200 सीटों के चुनावी दंगल के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू होगी। इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का 'लिटमस टेस्ट' माना जा रहा है। यहां इस बार 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतों में मतदान हुआ। वहीं, नवसारी, गांधीधाम, मोरबी और वापी सहित 9 नए नगर निगमों के लिए पहली बार वोट डाले गए। निकाय चुनाव में सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी दल कांग्रेस और अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी (आप) के बीच कड़ा मुकाबला है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी कई सीटों पर ताल ठोंकी है। आज के नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि क्या भाजपा 2021 की अपनी ऐतिहासिक जीत को दोहरा पाएगी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ग्रामीण और शहरी वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रही हैं। यहां पढ़ें मतगणना से जुड़े पल-पल के अपडेट

28 Apr 2026, 07:44:26 AM IST

8 बजे से शुरू होगी मतगणना

गुजरात निकाय चुनावों की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा।

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28 Apr 2026, 07:42:17 AM IST

ओबीसी आरक्षण के संशोधित प्रावधानों के तहत कराए गए चुनाव

गुजरात में रविवार को हुए स्थानीय निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के संशोधित प्रावधानों के तहत कराए गए, जिसके लिए कई जिलों में व्यापक परिसीमन और वार्डों का पुनर्गठन किया गया था।

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28 Apr 2026, 07:27:38 AM IST

नौ नवनिर्मित नगर निगमों में पहली बार मतदान

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में नौ नवनिर्मित नगर निगमों नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आणंद, नडियाड, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर में पहली बार मतदान हुआ।

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28 Apr 2026, 07:27:38 AM IST

सुरेंद्रनगर के एक गांव में EVM में खराबी के कारण पुनर्मतदान

इस बीच, सुरेंद्रनगर जिले के एक गांव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तकनीकी खराबी के कारण मतदान रद्द होने के बाद सोमवार को पुनर्मतदान कराया गया।

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28 Apr 2026, 07:27:38 AM IST

पोरबंदर जिला पंचायत में सबसे कम पड़े वोट

ग्रामीण निकायों में आदिवासी बहुल नर्मदा जिले में सर्वाधिक 84.49 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि पोरबंदर जिला पंचायत में सबसे कम 50.80 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया सामान्यतः शांतिपूर्ण रही और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

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28 Apr 2026, 07:27:38 AM IST

वापी में सबसे अधिक 72.29 प्रतिशत मतदान

गुजरात के शहरी निकायों में कच्छ जिले के नवनिर्मित गांधीधाम नगर निगम में सबसे कम 46.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29 प्रतिशत मतदान हुआ। अहमदाबाद नगर निगम में मतदान प्रतिशत 51.81 रहा।

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28 Apr 2026, 07:27:38 AM IST

4.18 करोड़ से अधिक थे पात्र मतदाता

गुजरात में इस बार 15 नगर निगमों में 55.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों में क्रमशः 65.53 प्रतिशत, 66.64 प्रतिशत और 67.26 प्रतिशत मतदान हुआ। इन चुनावों में 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे।

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