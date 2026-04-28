Gujarat Local Body Election Results LIVE: गुजरात निकाय चुनाव में क्या बरकरार रहेगा BJP का दबदबा या AAP करेगी कमाल?

8 बजे से शुरू होगी मतगणना
गुजरात निकाय चुनावों की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा।
EVM Symbolic Photo
Gujarat Local Body Election Results LIVE: गुजरात में रविवार को हुए स्थानीय निकाय की 9,200 सीटों के चुनावी दंगल के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू होगी। इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों का 'लिटमस टेस्ट' माना जा रहा है। यहां इस बार 15 नगर निगम, 84 नगर पालिकाएं, 34 जिला पंचायतें और 260 तालुका पंचायतों में मतदान हुआ। वहीं, नवसारी, गांधीधाम, मोरबी और वापी सहित 9 नए नगर निगमों के लिए पहली बार वोट डाले गए। निकाय चुनाव में सत्ताधारी भाजपा, विपक्षी दल कांग्रेस और अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी (आप) के बीच कड़ा मुकाबला है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी कई सीटों पर ताल ठोंकी है। आज के नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि क्या भाजपा 2021 की अपनी ऐतिहासिक जीत को दोहरा पाएगी या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ग्रामीण और शहरी वोटरों में सेंध लगाने में कामयाब रही हैं। यहां पढ़ें मतगणना से जुड़े पल-पल के अपडेट
8 बजे से शुरू होगी मतगणना
गुजरात निकाय चुनावों की मतगणना आज सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा।
ओबीसी आरक्षण के संशोधित प्रावधानों के तहत कराए गए चुनाव
गुजरात में रविवार को हुए स्थानीय निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण के संशोधित प्रावधानों के तहत कराए गए, जिसके लिए कई जिलों में व्यापक परिसीमन और वार्डों का पुनर्गठन किया गया था।
नौ नवनिर्मित नगर निगमों में पहली बार मतदान
गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में नौ नवनिर्मित नगर निगमों नवसारी, गांधीधाम, मोरबी, वापी, आणंद, नडियाड, मेहसाणा, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर में पहली बार मतदान हुआ।
सुरेंद्रनगर के एक गांव में EVM में खराबी के कारण पुनर्मतदान
इस बीच, सुरेंद्रनगर जिले के एक गांव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में तकनीकी खराबी के कारण मतदान रद्द होने के बाद सोमवार को पुनर्मतदान कराया गया।
पोरबंदर जिला पंचायत में सबसे कम पड़े वोट
ग्रामीण निकायों में आदिवासी बहुल नर्मदा जिले में सर्वाधिक 84.49 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि पोरबंदर जिला पंचायत में सबसे कम 50.80 प्रतिशत मतदान हुआ। मतदान प्रक्रिया सामान्यतः शांतिपूर्ण रही और किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।
वापी में सबसे अधिक 72.29 प्रतिशत मतदान
गुजरात के शहरी निकायों में कच्छ जिले के नवनिर्मित गांधीधाम नगर निगम में सबसे कम 46.03 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि वलसाड जिले के वापी में सबसे अधिक 72.29 प्रतिशत मतदान हुआ। अहमदाबाद नगर निगम में मतदान प्रतिशत 51.81 रहा।
4.18 करोड़ से अधिक थे पात्र मतदाता
गुजरात में इस बार 15 नगर निगमों में 55.1 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जबकि नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों और तालुका पंचायतों में क्रमशः 65.53 प्रतिशत, 66.64 प्रतिशत और 67.26 प्रतिशत मतदान हुआ। इन चुनावों में 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र थे।
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