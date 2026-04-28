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गुजरात चुनाव में पूर्व IPS और MLA हारे, सोशल मीडिया स्टार्स और लोक गायकों का जलवा; हॉट सीटों का क्या हाल?

Apr 28, 2026 03:59 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कई जानी-मानी हस्तियों पर दांव लगाया था। सोशल मीडिया स्टार्स से लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारियों तक ने अपनी किस्मत आजमाई जिसका फैसला गुजरात की जनता ने कर दिया है।

गुजरात चुनाव में पूर्व IPS और MLA हारे, सोशल मीडिया स्टार्स और लोक गायकों का जलवा; हॉट सीटों का क्या हाल?

गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने कई जानी-मानी हस्तियों पर दांव लगाया था। सोशल मीडिया स्टार्स से लेकर पूर्व आईपीएस अधिकारियों तक ने अपनी किस्मत आजमाई जिसका फैसला गुजरात की जनता ने कर दिया है। इन नतीजों में मशहूर हस्तियों और सोशल मीडिया दिग्गजों का दबदबा देखने को मिला है। विशेष रूप से वडोदरा की सोशल मीडया स्टार अंकिता परमार ने शानदार जीत दर्ज की है। अंकिता ने वडोदरा की पोर जिला पंचायत सीट पर भारी वोटों से जीत हासिल की है। टिकट बांटे जाने के दौरान अंकिता को लेकर काफी विवाद हुआ था लेकिन फिर उनकी लोकप्रियता और चुनाव प्रचार ने उन्हें जीत के शिखर तक पहुंचा दिया।

बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया स्टार अंकिता परमार ने पोर जिला पंचायत से जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी के टिकट पर ही प्रसिद्ध लोक गायिका राजल बरोट ने ऊना नगरपालिका से पहली बार राजनीति में कदम रखा और पहने ही चुनाव में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। इसके अलावा गुजराती अभिनेत्री और गायिका नेहा सुथार ने भी बीजापुर तालुका पंचायत की कुदेदा सीट पर जीत का परचम लहराया। काव्या कथीरिया (अल्पेश कथीरिया की पत्नी) ने सूरत के वार्ड नंबर 3 से और किसान नेता राजू करपड़ा ने राधेश-2 सीट से शानदार जीत (Victory) दर्ज की है।

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बीजेपी के इन चेहरों की हार

हालांकि, भाजपा के कुछ चर्चित चेहरों को हार का सामना भी करना पड़ा है। माया भाई अहीर की बेटी सोनलबेन डेर चावंड तालुका पंचायत से, पूर्व आईपीएस अधिकारी मनोज निनामा ओडे-शामलाजी सीट से और पूर्व विधायक भूपत भयाणी को भेसाण जिला पंचायत से हार झेलनी पड़ी।

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रविंद्र जडेजा की बहन और फेमस आरजे का भी नहीं चला जादू

दूसरी ओर, कांग्रेस के लिए परिणाम निराशाजनक रहे हैं। राजकोट के वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ रहीं नयनाबा जडेजा (रीवाबा की ननद) तो हार का सामना करना पड़ा है। नयनाबा जडेजा न केवल रवींद्र जडेजा की बहन हैं, बल्कि रिवाबा जडेजा की ननद भी हैं। दोनों के बीच अक्सर होने वाली जुबानी जंग के कारण दोनों ही खबरों में बनी रहती हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 10 से उम्मीदवार आरजे आभा को भी निराशा हाथ लगी है। आरजे आभा युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती हैं, हालांकि वह भी इस बार कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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