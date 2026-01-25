कच्छ में भारत-PAK बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, पूछताछ के बाद कहां भेजा?

संक्षेप: शुरुआती पूछताछ के बाद BSF ने पाकिस्तानी नागरिक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खावड़ा पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और बाद में विस्तृत पूछताछ और जांच के लिए उसे जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर (JIC) भेज दिया।

गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान की सीमा पार घुसे एक पाक नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ लिया। घटना संदीप बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) के पास पिलर नंबर 1076 और 1077 के बीच हुई। 23 जनवरी को सुबह 8:30 बजे BSF की गश्ती टीम ने संदिग्ध हलचल देखी और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इसकी जानकारी खावड़ा पुलिस स्टेशन से मिली थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पकड़े गए व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। BSF की ओर से की गई शुरुआती जांच में उस व्यक्ति के पास से कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। शुरुआती पूछताछ के बाद BSF ने पाकिस्तानी नागरिक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खावड़ा पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और बाद में विस्तृत पूछताछ और जांच के लिए उसे जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर (JIC) भेज दिया।