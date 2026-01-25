Hindustan Hindi News
कच्छ में भारत-PAK बॉर्डर पर पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, पूछताछ के बाद कहां भेजा?

संक्षेप:

शुरुआती पूछताछ के बाद BSF ने पाकिस्तानी नागरिक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खावड़ा पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और बाद में विस्तृत पूछताछ और जांच के लिए उसे जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर (JIC) भेज दिया।

Jan 25, 2026 05:49 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, कच्छ
गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाकिस्तान की सीमा पार घुसे एक पाक नागरिक को बीएसएफ ने पकड़ लिया। घटना संदीप बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP) के पास पिलर नंबर 1076 और 1077 के बीच हुई। 23 जनवरी को सुबह 8:30 बजे BSF की गश्ती टीम ने संदिग्ध हलचल देखी और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। इसकी जानकारी खावड़ा पुलिस स्टेशन से मिली थी।

पकड़े गए व्यक्ति की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। BSF की ओर से की गई शुरुआती जांच में उस व्यक्ति के पास से कोई भी संदिग्ध या आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। शुरुआती पूछताछ के बाद BSF ने पाकिस्तानी नागरिक को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए खावड़ा पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की और बाद में विस्तृत पूछताछ और जांच के लिए उसे जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर (JIC) भेज दिया।

पुलिस ने उस व्यक्ति का नाम, पता और पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन वह सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहा था। पुलिस के अनुसार, वह मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रहा है और बातचीत करने में असमर्थ है। इससे पहले भी एक पाकिस्तानी जोड़ा दलदली और रेगिस्तानी रास्तों से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते हुए पकड़ा गया था। इन घटनाओं और विशेष रूप से 26 जनवरी की सुरक्षा को देखते हुए, सीमा पर सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

