गुजरात की 62 एकड़ जमीन पर चला बुलडोजर, 500 झोपड़ियां एक झटके में ध्वस्त, क्या वजह?

संक्षेप: कांडला पोर्ट पर क्षमता वृद्धि और ग्रीन डीकार्बोनाइजेशन,ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन मेथनॉल से संबंधित कई नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसलिए, यह जमीन आने वाले नए बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के लिए उपयोग की जाएगी। आज यह अभियान विशेष जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए चलाया गया।

गुजरात के कांडला में आज बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चला जिसमें कुल 62 एकड़ जमीन कब्जे से खाली करा ली गई। इस विशेष अभियान के तहत 500 के करीब झोपड़ियां, कुछ स्थायी घर सहित कई संरचनाएं बुलडोजर ऐक्शन के आगे जमींदोज हो गईं। अब इस जमीन का उपयोग आने वाले नए बुनियादी ढांचे, परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी (DPA) के अध्यक्ष, सुशील कुमार सिंह ने इस अतिक्रमण हटाओ अभियान पर कहा कि एक विशेष अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 62 एकड़ ज़मीन को अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। यहां लगभग 400-500 झोपड़ियां और अर्ध-स्थायी संरचनाएं (semi-permanent structures) थीं, साथ ही कुछ स्थायी घर भी थे, जिन्हें जमीन खाली करने के लिए ध्वस्त कर दिया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, वर्षों से अवैध रूप से बनी हुई संरचनाओं को तोड़ने के लिए, कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच बुलडोजर आगे बढ़े। अतिक्रमण की गई जमीन का बाजार मूल्य लगभग 250 करोड़ आंका गया है।