गुजरात में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट, जानिए शुक्रवार तक के मौसम का हाल; कहां आफत आने की आशंका
उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और आस-पास के इलाकों में कल बना कम दबाव का क्षेत्र आज 12 अगस्त को सुबह 8:30 बजे भी उसी इलाके में बना हुआ था। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है और अब यह समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, साथ ही ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है।
गुजरात में मॉनसून अपने पूरे शबाब पर है और प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के उत्तरी जिलों पंचमहल, दाहोद और महिसागर में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, डांग और तापी के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा प्रदेश के 15 अन्य जिलों में भी पानी गिरने की बात कही है। साथ ही विभाग ने इन सभी जिलों में हल्का आंधी-तूफान आने, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलने की बात भी कही है।
बीते दिन के मौसम की बात करें तो इस दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर, उत्तर गुजरात क्षेत्र में कई जगहों पर और सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर बारिश हुई, इस दौरान उत्तर गुजरात के महिसागर और पंचमहल जिलों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई, वहीं तापी और नर्मदा जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश 47 मिमी बारिश गांधीनगर में रिकॉर्ड की गई। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस भुज में तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस अमरेली में दर्ज किया गया।
बुधवार को इन इलाकों में बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने 12 अगस्त बुधवार को प्रदेश के पंचमहल, दाहोद, महिसागर जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जबकि साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, डांग और तापी में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश के बनासकांठा, वाव-थराद, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर और कच्छ में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्का आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सतही हवा चलने का अनुमान लगाया है।
गुरुवार को इन जिलों के लिए जारी की चेतावनी
मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, डांग और तापी जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही पंचमहल, दाहोद और महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली और भावनगर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और हल्का आंधी-तूफान आने, बिजली कड़कने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से सतही हवा चलने की संभावना भी जताई है।
शुक्रवार 14 अगस्त को इन जिलों में बारिश की संभावना
IMD के अनुमान के अनुसार शुक्रवार को उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, वाव-थराद, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर में कुछ स्थानों पर, जबकि वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद और कच्छ में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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