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गुजरात में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट, जानिए शुक्रवार तक के मौसम का हाल; कहां आफत आने की आशंका

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, अहमदाबाद, गुजरात
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उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश और आस-पास के इलाकों में कल बना कम दबाव का क्षेत्र आज 12 अगस्त को सुबह 8:30 बजे भी उसी इलाके में बना हुआ था। इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है और अब यह समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, साथ ही ऊंचाई के साथ दक्षिण की ओर झुका हुआ है।

Weather Update Today, IMD rain alert
गुजरात में अगले तीन दिन भारी बारिश का अलर्ट, जानिए शुक्रवार तक के मौसम का हाल

गुजरात में मॉनसून अपने पूरे शबाब पर है और प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के उत्तरी जिलों पंचमहल, दाहोद और महिसागर में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जबकि साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, डांग और तापी के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए कुछ जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा प्रदेश के 15 अन्य जिलों में भी पानी गिरने की बात कही है। साथ ही विभाग ने इन सभी जिलों में हल्का आंधी-तूफान आने, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटा की गति से हवा चलने की बात भी कही है।

बीते दिन के मौसम की बात करें तो इस दौरान दक्षिण गुजरात क्षेत्र में ज्यादातर जगहों पर, उत्तर गुजरात क्षेत्र में कई जगहों पर और सौराष्ट्र में कुछ जगहों पर बारिश हुई, इस दौरान उत्तर गुजरात के महिसागर और पंचमहल जिलों में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई, वहीं तापी और नर्मदा जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। मंगलवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा बारिश 47 मिमी बारिश गांधीनगर में रिकॉर्ड की गई। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस भुज में तो सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस अमरेली में दर्ज किया गया।

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बुधवार को इन इलाकों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग ने 12 अगस्त बुधवार को प्रदेश के पंचमहल, दाहोद, महिसागर जिलों में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। जबकि साबरकांठा, अरावली, खेड़ा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, डांग और तापी में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश के बनासकांठा, वाव-थराद, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली, भावनगर और कच्छ में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ हल्का आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से सतही हवा चलने का अनुमान लगाया है।

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गुरुवार को इन जिलों के लिए जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के दाहोद, छोटा उदेपुर, नर्मदा, डांग और तापी जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही पंचमहल, दाहोद और महिसागर, वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, अमरेली और भावनगर जिलों में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने और हल्का आंधी-तूफान आने, बिजली कड़कने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से सतही हवा चलने की संभावना भी जताई है।

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शुक्रवार 14 अगस्त को इन जिलों में बारिश की संभावना

IMD के अनुमान के अनुसार शुक्रवार को उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, वाव-थराद, पाटण, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, खेड़ा, अहमदाबाद, आणंद, पंचमहल, दाहोद और महिसागर में कुछ स्थानों पर, जबकि वडोदरा, छोटा उदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, तापी, नवसारी, वलसाड, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, मोरबी, द्वारका, गिर सोमनाथ, बोटाद और कच्छ में अलग-अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश व गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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