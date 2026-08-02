गुजरात में अगले तीन दिन किन इलाकों में होगी बारिश? मौसम विभाग ने दी जानकारी; जलभराव से 607 सड़कें बंद
Gujarat Weather Update: गुजरात के कई हिस्सों में रविवार को भी हल्की बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक राज्य में अगले तीन दिनों तक मौसम कैसा रहेगा चलिए जानते हैं।
Gujarat Weather Update: गुजरात के कई हिस्सों में रविवार को मध्यम दर्जे की बारिश हुई और सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे के बीच राजकोट तालुका में 62 मिमी वर्षा दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, अगले तीन दिनों के दौरान उत्तर, दक्षिण और मध्य गुजरात के कई हिस्सों और सौराष्ट्र क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के एक बयान के अनुसार, शनिवार रात को भारी बारिश के बाद मोरबी जिले में हलवद तालुका के मलनियाद गांव में जलमग्न कृषि क्षेत्र में फंसे सात लोगों को एनडीआरएफ के कर्मियों ने ट्रैक्टरों की मदद से सुरक्षित बचा लिया।
राजकोट तालुका में सबसे ज्यादा बारिश
राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (एसईओसी) द्वारा साझा किये गये आंकड़ों के अनुसार, रविवार सुबह छह बजे से दोपहर दो बजे के बीच राजकोट तालुका में 62 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद राजकोट के पडधरी में 38 मिमी, वाव-थराद के दियोदर में 33 मिमी, अरावली के मोडासा में 31 मिमी, कच्छ के मुंद्रा में 27 मिमी, वाव-थराद के धरणीधर में 25 मिमी और जूनागढ़ जिले के जूनागढ़ तालुका और जूनागढ़ शहर में 22-22 मिमी बारिश दर्ज की गई।
गुजरात में अबतक औसतन कितनी बारिश दर्ज?
हाल में हुई भारी बारिश के कारण गुजरात में अब तक औसतन 623.29 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो पूरे मानसून मौसम की कुल औसत बारिश का लगभग 68.58 प्रतिशत है।
24 बांध पूरी तरह भर चुके
आंकड़ों के अनुसार राज्य के 206 बांधों में से 24 पूरी तरह भर चुके हैं, 27 बांध अपनी क्षमता के 70 से 100 प्रतिशत तक भर गए हैं, जबकि 33 बांध 50 से 70 प्रतिशत क्षमता तक भर चुके हैं। इनके अनुसार ऊपरी क्षेत्रों से लगातार पानी आने के कारण, नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का जलस्तर पिछले 24 घंटों में 75 सेंटीमीटर बढ़ गया है। वर्तमान में जलाशय में 7,222 एमसीएफटी पानी संग्रहित है, जो इसकी कुल क्षमता का 76.35 प्रतिशत है।
जलभराव के वजह से कुल 607 सड़कें बंद
एसईओसी की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार जलभराव के कारण गुजरात के विभिन्न हिस्सों में तीन राष्ट्रीय राजमार्गों और 30 राज्य राजमार्गों समेत कुल 607 सड़कें बंद हैं। विज्ञप्ति के अनुसार स्थिति में सुधार होने के कारण, पिछले 24 घंटे के दौरान नौ राज्य राजमार्गों और शेष आंतरिक सड़कों समेत 197 सड़कों को फिर से खोल दिया गया।
आईएमडी ने मासिक पूर्वानुमान में क्या कहा?
आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को जारी अपने मासिक पूर्वानुमान में कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के दूसरे हिस्से के तहत अगस्त से सितंबर तक देशभर में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है।
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