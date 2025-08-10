Gujarat junagadh man lion face to face near cement factory and suddenly they boath ran away looking each other video आधी रात शख्स का हुआ शेर से सामना और; जूनागढ़ की सीमेंट फैक्ट्री का VIDEO मजेदार है, Gujarat Hindi News - Hindustan
गुजरात के जूनागढ़ में बीती रात का एक वीडियो ऐसा ही है। एक शख्स का वहां की सीमेंट फैक्ट्री के बाहर शेर से सामना हो गया,उसके बाजद जो हुआ वो आपकी हंसी छुड़ा देगा। दोनों एकदूसरे को देखकर ऐसा डरे कि पूछिए मत।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, जूनागढ़Sun, 10 Aug 2025 03:14 PM
फर्ज कीजिए, आप रात में घर के बाहर या ऑफिस के ही बाहर हैं और सामने शेर खड़ा हो। जी हां! वही शेर जिसकी मौजूदगी आपकी हालत टाइट कर सकती है। ऐसे में आप अपनी सारी ऊर्जा लगाकर सरपट दौड़ लगाएंगे जबतक वो ओझल न हो जाए। अगर कहें कि शेर भी आपसे उतना ही डर रहा है जितना आप,तब मामला रोचक हो जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ में बीती रात का एक वीडियो ऐसा ही है। एक शख्स का वहां की सीमेंट फैक्ट्री के बाहर शेर से सामना हो गया,उसके बाजद जो हुआ वो आपकी हंसी छुड़ा देगा। दोनों एकदूसरे को देखकर ऐसा डरे कि पूछिए मत।

मामले की डिटेल में जाते हैं। दरअसल,मामला 2-3 दिन पुराना है। गुजरात के जूनागढ़ की सीमेंट फैक्ट्री के गेट के पास शख्स किसी काम से बाहर आया। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि बाहर से दबे पांव जंगल का राजा भी आ रहा है। अगले ही पल शख्स के लिए हालात बदल दिए,जज्बात बदल दिए वाली बात हो गई। उसका सामना शेर से हो गया। व्यक्ति ने आव देखान ताव,दुम दबाकर भागने लगा। मजेदार सीन तो तब हुआ जब शख्स को देख शेर भी उल्टे पांव भागने लगा। दोनों को भागता देख यूजर्स ने भी खूब मजे लिए।

एक एक्स यूजर ने लिखा कि काहे का शेर है,ये तो इंसान को ही देखकर भागने लगा। दूसरे ने लिखा कि लगता है शेर ने माउंटेन ड्यू नहीं देखी कभी। वरना वो पक्का जान जाता, डर के आगे जीत है। एक और यूजर ने लिखा कि इससे क्या सिख मिलती हैं? डर सबको लगता हैं गला सबका सूखता है। एक ने लिखा कि इंसान बड़ा साधारण होता है।

