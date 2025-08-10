आधी रात शख्स का हुआ शेर से सामना और; जूनागढ़ की सीमेंट फैक्ट्री का VIDEO मजेदार है

गुजरात के जूनागढ़ में बीती रात का एक वीडियो ऐसा ही है। एक शख्स का वहां की सीमेंट फैक्ट्री के बाहर शेर से सामना हो गया,उसके बाजद जो हुआ वो आपकी हंसी छुड़ा देगा। दोनों एकदूसरे को देखकर ऐसा डरे कि पूछिए मत।

फर्ज कीजिए, आप रात में घर के बाहर या ऑफिस के ही बाहर हैं और सामने शेर खड़ा हो। जी हां! वही शेर जिसकी मौजूदगी आपकी हालत टाइट कर सकती है। ऐसे में आप अपनी सारी ऊर्जा लगाकर सरपट दौड़ लगाएंगे जबतक वो ओझल न हो जाए। अगर कहें कि शेर भी आपसे उतना ही डर रहा है जितना आप,तब मामला रोचक हो जाएगा। गुजरात के जूनागढ़ में बीती रात का एक वीडियो ऐसा ही है। एक शख्स का वहां की सीमेंट फैक्ट्री के बाहर शेर से सामना हो गया,उसके बाजद जो हुआ वो आपकी हंसी छुड़ा देगा। दोनों एकदूसरे को देखकर ऐसा डरे कि पूछिए मत।

मामले की डिटेल में जाते हैं। दरअसल,मामला 2-3 दिन पुराना है। गुजरात के जूनागढ़ की सीमेंट फैक्ट्री के गेट के पास शख्स किसी काम से बाहर आया। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि बाहर से दबे पांव जंगल का राजा भी आ रहा है। अगले ही पल शख्स के लिए हालात बदल दिए,जज्बात बदल दिए वाली बात हो गई। उसका सामना शेर से हो गया। व्यक्ति ने आव देखान ताव,दुम दबाकर भागने लगा। मजेदार सीन तो तब हुआ जब शख्स को देख शेर भी उल्टे पांव भागने लगा। दोनों को भागता देख यूजर्स ने भी खूब मजे लिए।