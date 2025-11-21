गुजरात की इंस्टा स्टार कीर्ति पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने लगा दिया PASA कानून

संक्षेप: गुजराती की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कृति पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वह इस समय वडोदरा सेंट्रल जेल में हैं। सूरत पुलिस ने हाल ही में उनके खिलाफ PASA (असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

गुजराती की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कृति पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वह इस समय वडोदरा सेंट्रल जेल में हैं। सूरत पुलिस ने हाल ही में उसके खिलाफ PASA (असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस अधिनियम के तहत, जमानत केवल हाई को्ट ही दे सकता है। इतना ही नहीं सुनवाई खास रोस्टर शेड्यूल के हिसाब से होती है, जिसमें एक साल तक का समय लग सकता है।

कीर्ति को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर लोगों को बदनाम करने, जबरन वसूली और अन्य गैरकानूनी काम करने के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक सूरत के एक बिल्डर से जुड़े हनीट्रैप और जबरन वसूली के मामले में 10 महीने तक फरार रहने के बाद उसे अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत पुलिस जून 2024 से उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी।

पुलिस ने बताया कि कीर्ति पटेल गुजरात में बार-बार ठिकाने बदलकर और अलग-अलग सिम कार्ड और आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बच रही थी। इस मामले में पांच आरोपियों के नाम दर्ज होने के बाद सूरत की एक कोर्ट ने पिछले साल उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। इनमें से चार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि पटेल फरार थीं।