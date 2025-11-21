Hindustan Hindi News
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Gujarat Insta star Kirti Patel arrested under PASA Act for criminal activities
गुजरात की इंस्टा स्टार कीर्ति पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने लगा दिया PASA कानून

गुजराती की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कृति पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वह इस समय वडोदरा सेंट्रल जेल में हैं। सूरत पुलिस ने हाल ही में उनके खिलाफ PASA (असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

Fri, 21 Nov 2025 05:38 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
गुजराती की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कृति पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वह इस समय वडोदरा सेंट्रल जेल में हैं। सूरत पुलिस ने हाल ही में उसके खिलाफ PASA (असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस अधिनियम के तहत, जमानत केवल हाई को्ट ही दे सकता है। इतना ही नहीं सुनवाई खास रोस्टर शेड्यूल के हिसाब से होती है, जिसमें एक साल तक का समय लग सकता है।

कीर्ति को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर लोगों को बदनाम करने, जबरन वसूली और अन्य गैरकानूनी काम करने के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक सूरत के एक बिल्डर से जुड़े हनीट्रैप और जबरन वसूली के मामले में 10 महीने तक फरार रहने के बाद उसे अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत पुलिस जून 2024 से उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी।

पुलिस ने बताया कि कीर्ति पटेल गुजरात में बार-बार ठिकाने बदलकर और अलग-अलग सिम कार्ड और आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बच रही थी। इस मामले में पांच आरोपियों के नाम दर्ज होने के बाद सूरत की एक कोर्ट ने पिछले साल उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। इनमें से चार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि पटेल फरार थीं।

उसके खिलाफ सूरत, गांधीनगर, पाटन और जूनागढ़ जैसी जगहों पर कई मामले दर्ज हैं। इससे पहले, उसे अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। इंस्टाग्राम पर उसके 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सूरत के ज़ोन-1 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आलोक कुमार ने बताया कि जून 2024 में हनीट्रैप के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 5 आरोपी थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि कीर्ति पटेल पिछले 10 महीनों से फरार थी। हमने अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। उसने एक बिल्डर से 2 करोड़ की फिरौती मांगी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
