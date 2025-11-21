गुजरात की इंस्टा स्टार कीर्ति पटेल की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने लगा दिया PASA कानून
गुजराती की फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कृति पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वह इस समय वडोदरा सेंट्रल जेल में हैं। सूरत पुलिस ने हाल ही में उसके खिलाफ PASA (असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इस अधिनियम के तहत, जमानत केवल हाई को्ट ही दे सकता है। इतना ही नहीं सुनवाई खास रोस्टर शेड्यूल के हिसाब से होती है, जिसमें एक साल तक का समय लग सकता है।
कीर्ति को आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर लोगों को बदनाम करने, जबरन वसूली और अन्य गैरकानूनी काम करने के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक सूरत के एक बिल्डर से जुड़े हनीट्रैप और जबरन वसूली के मामले में 10 महीने तक फरार रहने के बाद उसे अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत पुलिस जून 2024 से उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रही थी।
पुलिस ने बताया कि कीर्ति पटेल गुजरात में बार-बार ठिकाने बदलकर और अलग-अलग सिम कार्ड और आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बच रही थी। इस मामले में पांच आरोपियों के नाम दर्ज होने के बाद सूरत की एक कोर्ट ने पिछले साल उसके खिलाफ वारंट जारी किया था। इनमें से चार को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि पटेल फरार थीं।
उसके खिलाफ सूरत, गांधीनगर, पाटन और जूनागढ़ जैसी जगहों पर कई मामले दर्ज हैं। इससे पहले, उसे अहमदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। इंस्टाग्राम पर उसके 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सूरत के ज़ोन-1 के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) आलोक कुमार ने बताया कि जून 2024 में हनीट्रैप के आरोप में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 5 आरोपी थे, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि कीर्ति पटेल पिछले 10 महीनों से फरार थी। हमने अदालत द्वारा जारी वारंट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया। उसने एक बिल्डर से 2 करोड़ की फिरौती मांगी है।
