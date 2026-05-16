2,000 के किराए के बदले पति ने ही सौंप दी पत्नी और बेटी, मकान मालिक से बार-बार कराया रेप; गुजरात में खौफनाक कांड
गुजरात के मोरबी में एक शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। एक शख्स ने अपने ही मकानमालिक और उसके एक रिश्तेदार को अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी का बार-बार रेप करने की इजाजत दे दी।
गुजरात के मोरबी में एक शख्स ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। एक शख्स ने अपने ही मकानमालिक और उसके एक रिश्तेदार को अपनी पत्नी और 13 साल की बेटी का बार-बार रेप करने की इजाजत दे दी। वो भी सिर्फ इसलिए कि वह घर का किराया नहीं दे पा रहा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पत्नी की मां ने अपने दामाद, उसके मकानमालिक और रिश्तेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पति और मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया है जबकि रिश्तेदार अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।
पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा पूरा कर लिया है, पीड़ितों और आरोपियों की मेडिकल टेस्ट भी कर लिया है। कुछ साइंटिफिक सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। मकान मालिक और अपराध में सहायता करने वाले रिश्तेदार के परिवारवाले फरार हैं।
किराया नहीं दे पाया तो काराया पत्नी-बेटी का रेप
पीड़िता की मां और दादी ने शिकायत में कहा कि परिवार छह महीने पहले काम के लिए मोरबी आया था। यहां पति ने 2 हजार रुपए में मकान किराए पर लिया। पति का काम अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसे में वह समय पर किराया नहीं दे पाया और धीरे-धीरे किराया बढ़ता गया। ऐसे में पति ने पत्नी और 13 साल के बेटी के रेप पर सहमित जता दी। घटना के वक्त बच्ची 13 साल 7 महीने की थी। मकान मालिक लगातार अपने ही घर में दोनों का रेप करता रहा।
गुरुवार को 55 साल के आरोपी मकान मालिक को कोर्ट में पेश किया गया और एक दिन की हिरासत में पूछताछ के लिए भेजा गया। हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद, मकान मालिक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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