दर्द से परेशान था 7 साल का बच्चा, ऑपरेशन में निकले सामान को देख पैरेंट्स हैरान

एमपी के रतलाम का रहने वाला सात साल का शुभम बीते दो महीने से पेट दर्द से परेशान था। अहमदाबाद के सरकारी सिविल अस्पताल में उसे ले जाया गया तो डाक्टरों ने उसका ऑपरेशन किया। डॉक्टरों ने बच्चे के पेट से जानलेवा चीजें निकालीं।

अहमदाबाद के सरकारी सिविल अस्पताल में डाक्टरों ने ऑपरेशन करके एक 7 साल के बच्चे के पेट से बालों का गुच्छा और जूते का फीता निकाला। सिविल अस्पताल के अधीक्षक राकेश जोशी ने बताया कि मध्य प्रदेश के रतलाम का रहने वाला शुभम बीते दो महीने से पेट दर्द, उल्टी और वजन घटने से परेशान था। एमपी के एक निजी अस्पताल में भी बच्चे की सर्जरी हुई थी लेकिन उसको दर्द से राहत नहीं मिली थी।

सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राकेश जोशी ने बताया कि अहमदाबाद अस्पताल में भर्ती होने के बाद शुभम का सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी की गई। इसमें पेट में बालों का एक गुच्छा और एक जूतों का फीता दिखाई दिया। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने एक जटिल लेप्रोटॉमी ऑपरेशन को अंजाम दिया। यह सफल ऑपरेशन रहा।

अस्पताल के बाल रोग विभाग के प्रमुख डॉ. जोशी ने कहा कि ऑपरेशन में बालों के गुच्छे और जूते के फीते को सफलतापूर्वक निकाल दिया गया। सर्जरी के सातवें दिन किए गए डाई टेस्ट किया गया। इसमें पेट में कोई अवशेष नहीं नजर आया। लड़के को मनोचिकित्सक से सलाह दी गई ताकि वह भविष्य में ऐसी चीजें निगलने की आदत न डाले।