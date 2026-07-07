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38 को फांसी, 11 को उम्रकैद, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों की सजा बरकरार, गुजरात HC का बड़ा फैसला

Praveen Sharma अहमदाबाद, एएनआई
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2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सभी 38 लोगों सजा-ए-मौत सहित सभी 49 दोषियों की सजा बरकरार रखी है।  

38 को फांसी, 11 को उम्रकैद, अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के दोषियों की सजा बरकरार, गुजरात HC का बड़ा फैसला

गुजरात हाईकोर्ट ने 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में आज अपना फैसला सुनाते हुए सभी 49 दोषियों की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने एक स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन दोषियों की अपील पर अपना फैसला सुनाया। साल 2022 में स्पेशल कोर्ट द्वारा इन दोषियों में से 38 को फांसी और 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में महज 70 मिनट के अंदर 20 अलग-अलग जगहों पर 21 बम धमाके हुए थे, जिनमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हो गए थे। इसके साथ ही शहर के कुछ अस्पतालों को भी निशाना बनाया गया था।

जस्टिस ए.वाई. कोगजे और समीर दवे की डिवीजन बेंच ने स्पेशल कोर्ट के आदेश के खिलाफ सभी दोषियों की अपील खारिज कर दीं और इस मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (IM) के सदस्यों को सुनाई गई सजाओं के फैसले को बरकरार रखा।

38 लोगों को सुनाई गई थी मौत की सजा

स्पेशल कोर्ट से मौत और आजीवन कारावास की सजा पाए सीरियल ब्लास्ट के दोषियों ने इस फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुना दिया। इन आतंकी हमलों हमले जिम्मेदारी इस्लामिक आतंकी संगठन हरकत-उल-जिहाद-अल-इस्लामी (HuJI) ने ली थी।

लालकिला कार बम ब्लास्ट केस में 13 जुलाई को होगी सुनवाई

वहीं, दिल्ली में नवंबर 2025 में लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में भी एक और जांच चल रही है, जिसमें एनआईए ने धमाके में मारे गए लोगों के शरीर के अंगों से जुड़ी फोरेंसिक रिपोर्ट दाखिल की है। कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच के लिए मामले को सूचीबद्ध किया है। एनआईए के मुताबिक, गाड़ी में तेज धमाके से 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। साथ ही आसपास की संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा था।

एनआईए ने 9 आरोपियों को स्पेशल जज पीतांबर दत्त के सामने पेश किया, जिन्होंने उनकी न्यायिक हिरासत को अगली तारीख तक बढ़ा दिया। कोर्ट ने मामले को 13 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

एनआईए पहले ही शाहीन सईद और अन्य सहित 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद भट के खिलाफ दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एनआईए कोर्ट में विचार किया जाना बाकी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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