धर्मांतरण के शिकार लोगों पर भी हो सकती है कार्रवाई, अगर वे...; गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा?

गुजरात हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हुए बताया है कि धर्म परिवर्तन का शिकार होने का दावा करने वाले लोग भी अगर दूसरों का धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने यह बात उन लोगों की याचिका को खारिज करते हुए कही, जिन्होंने अपने खिलाफ इस मामले में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि अन्य लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने पर, उन पर दबाव डालने पर या फिर उन्हें लालच देने के कारण ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।

जस्टिस निर्जर देसाई की पीठ को यह बात इसलिए कहना पड़ी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अपने बचाव में दावा करते हुए कहा था कि वे मूलरूप से हिंदू थे और अन्य व्यक्तियों द्वारा उनका इस्लाम में धर्मांतरण किया गया, इसलिए उन्हें भी धर्म परिवर्तन का शिकार समझा जाए, ना कि धर्मांतरण का आरोपी। जबकि अदालत ने कहा कि ये लोग खुद अन्य व्यक्तियों पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए दबाव डाल रहे थे और इसके लिए प्रलोभन देने में भी शामिल थे, जिससे कि स्वतः ही प्रथम दृष्टया उनके विरुद्ध अपराध बनता है।

सुनवाई के बाद याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस निर्जर ने कहा, 'पुलिस द्वारा दर्ज FIR और गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने, उन पर दबाव डालने और उन्हें लालच देने के काम में शामिल थे, ऐसे में अदालत का मानना है कि उन पर पीड़ितों का धर्म परिवर्तन करने का प्रथम दृष्टया अपराध बनता है।'

1 अक्तूबर को दिए अपने फैसले में अदालत ने आगे कहा कि, 'इसलिए, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि जिन व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया है, वो मूल रूप से हिंदू थे और बाद में इस्लाम में परिवर्तित हो गए। साथ ही अदालत ने कहा कि 'एफआईआर में लगाए गए आरोपों के साथ-साथ जांच के दौरान एकत्र की गई सामग्री के आधार पर भी उन्हें पीड़ित बिल्कुल नहीं माना जा सकता है।'

आरोपियों के खिलाफ यह FIR तब दर्ज की गई थी, जब एक शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि तीन लोगों ने उसके अंगूठे का निशान लेकर उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। साथ ही उसने दावा किया कि ऐसा करने वाले एक आरोपी को इस गतिविधि को अंजाम देने के लिए आर्थिक मदद भी मिल रही थी।

इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज FIR के अनुसार, आरोपी बनाए गए तीन लोगों ने 37 हिंदू परिवारों के लगभग 100 लोगों को पैसे और अन्य बातों का लालच देकर इस्लाम धर्म में धर्मांतरित किया था। वहीं जब शिकायतकर्ता ने इस बात का विरोध किया, तो उसे धमकाया गया, जिसके बाद वह पुलिस के पास पहुंच गया।