Gujarat High Court rejects Yusuf Pathan plea, asks civic body to clear encroachment

पठान के वकील ने कहा कि यह कार्रवाई उनके सांसद चुने जाने के बाद की गई और जिसका समय भी बिल्कुल स्पष्ट है। साथ ही उन्होंने बताया कि पठान ने भूखंड के लिए वर्तमान बाजार मूल्य चुकाने की पेशकश भी की और अनुरोध किया कि उनके आवेदन पर पुनर्विचार किया जाए।

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टाइम्स, अहमदाबाद, गुजरातSat, 13 Sep 2025 01:45 AM
मशहूर हस्तियों की जवाबदेही ज्यादा होती है; HC ने दिया युसूफ पठान को झटका, खारिज की उनकी याचिका

गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और तृणमूल कांग्रेस के सांसद यूसुफ पठान को बड़ा झटका दिया है और उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वडोदरा नगर निगम (VMC) द्वारा शहर में उनके घर के बगल में स्थित 978 स्क्वेयर मीटर लंबे प्लॉट से उन्हें हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि मशहूर हस्तियों की जवाबदेही ज्यादा होती है और उन्हें रियायत देने से गलत संदेश जाएगा। साथ ही कहा कि ऐसा करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अतिक्रमण को नियमित करने के समान होगा। जिसके बाद वडोदरा नगर निगम के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि अदालत के फैसले के बाद निगम ने यूसुफ पठान के कब्जे वाले प्लॉट को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

28 पेज के अपने आदेश में जस्टिस मोना एम भट्ट ने कहा, 'मशहूर हस्तियां सामाजिक आदर्श होती हैं और उनकी जवाबदेही कम नहीं, बल्कि ज्यादा होती है। अपनी प्रसिद्धि और सार्वजनिक उपस्थिति के कारण मशहूर हस्तियां सार्वजनिक व्यवहार और सामाजिक मूल्यों पर अच्छा-खासा प्रभाव डालती हैं। कानून का उल्लंघन करने के बावजूद अगर ऐसे लोगों को रियायत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा और न्यायिक व्यवस्था में जनता का विश्वास को कम होगा।'

पठान ने पहली बार मार्च 2012 में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस भूखंड के आवंटन के लिए आवेदन किया था, क्योंकि यह उनके बंगले के बगल में स्थित था। इसके बाद 30 मार्च, 2021 को, निगम की स्थायी समिति ने मूल्यांकन के बाद 57,270 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से उन्हें भूखंड आवंटित करने पर सहमति दे दी थी। निगम की आम सभा ने भी जून 2012 में इस निर्णय को मंजूरी दे दी, और चूंकि मामला बिना नीलामी के भूमि आवंटन से संबंधित था, इसलिए यह सिफारिश राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए भेज दी गई।

गुजरात सरकार ने जून 2014 में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसके बाद भी पठान ने जमीन पर कब्जा जारी रखा और वहां एक चारदीवारी का निर्माण कर लिया। जून 2024 में, वीएमसी आयुक्त ने उन्हें अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद पठान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका इस बात पर जोर देते हुए खारिज कर दी, कि जमीन पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है और उनका कब्जा अतिक्रमण है।

अदालत में पठान का पक्ष रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता यतिन ओझा ने तर्क दिया कि गुजरात राज्य नगर निगम अधिनियम, 1949 के तहत नगर निगम को संपत्ति के निपटान के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, 'यदि याचिकाकर्ता के कब्जे को तर्कसंगतता के आधार पर देखा जाए, तो यह माना जा सकता है कि 12 साल तक वीएमसी द्वारा कुछ नहीं किया गया, यहां तक कि एक भी पत्र का जवाब नहीं दिया गया और सीधे वर्ष 2024 में आदेश पारित कर दिया गया।'

ओझा ने आगे तर्क दिया कि पठान के खिलाफ यह कार्रवाई उनके पश्चिम बंगाल से सांसद चुने जाने के बाद की गई और समय भी बिल्कुल स्पष्ट था। साथ ही उन्होंने बताया कि पठान ने भूखंड के लिए वर्तमान बाजार मूल्य चुकाने की पेशकश भी की और अनुरोध किया कि उनके आवेदन पर पुनर्विचार किया जाए।

उधर अधिवक्ता मौलिक नानावटी के माध्यम से वीएमसी ने तर्क दिया कि पठान का जमीन पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि कोई अंतिम आवंटन आदेश पारित नहीं किया गया था और न ही कोई भुगतान किया गया था। नानावटी ने दलील दी, 'लंबे समय तक कब्जा रहने से संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं बनता। जमीन नीलामी के जरिए बेची जानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा, याचिकाकर्ता को वरीयता दी जा सकती है अगर उसकी बोली सबसे ऊंची बोली से मेल खाती हो तब।'

अदालत ने याचिका खारिज कर दी और वीएमसी को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने पठान पर जुर्माना लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि वीएमसी को 2014 से ही उसके कब्जे के बारे में जानकारी थी, लेकिन इसके बाद भी उसने कार्रवाई में देरी की। पठान के वकील श्याम शाह ने कहा कि वे अदालत के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी उपाय तलाश रहे हैं। बता दें कि अदालत ने यह फैसला 21 अगस्त को सुनाया था, लेकिन हाई कोर्ट की वेबसाइट पर उसे 2 सितंबर को अपलोड किया गया।

Gujarat News

